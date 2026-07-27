Aagesen dice que la situación de incendios es "muy compleja" aunque con avances y avisa ante nueva ola de calor

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen durante una visita al puesto de mando avanzado para centralizar las labores de extinción del incendio forestal. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagensen, ha asegurado que la situación de los incendios continua siendo compleja y ha avisado del riesgo "muy alto" en todo el territorio ante la cuarta ola de calor que previsiblemente comienza mañana. Ha confirmado, además, la incorporación de entre este lunes y martes de dos aviones procedentes de Turquía para colaborar en la extinción de los fuegos.

"Situación muy compleja, avanzamos", ha explicado Aagensen en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha realizado una llamada a la precaución para los próximos días. "El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio, tenemos los datos de la Aemet según los cuales iniciaremos una nueva ola de calor; pido precaución en este contexto", ha argumentado la titular de Transición Ecológica que esta tarde se desplazará hasta Castellón para realizar el seguimiento del fuego en la Vall d'Uixó.

Aagesen ha incidido en la "cifra devastadora" de 153.000 hectáreas calcinadas, "seis veces más que en el mismo periodo del año anterior". "Hablamos de 77.000 hectáreas entre Toledo, Ávila Y Madrid y en el caso de Ávila de 55.000, eso significa el mayor incendio de la historia reciente", se ha lamentado la ministra.

En cuanto a la ayuda internacional para la extinción del fuego, Aagesen ha confirmado la incorporación de dos aviones turcos de capacidad media a lo largo de este lunes y la mañana del martes. En este marco, ha alabado el mecanismo europeo de Protección Civil que "demuestra que Europa actúa unida ante la emergencias climática, una Europa que es vulnerable porque se calienta el doble de rápido que la media global de todo el planeta".

Respecto a la información sobre la cancelación de un contrato para renovar aviones anfibios Canadiar publicada por El Mundo, Aagesen ha precisado que "no se trata de adquisición de nuevos hidroaviones, sino de un software".

"Hablamos de un contrato cuyo procedimiento administrativo tiene que ser transparente, evidentemente, y lo que ha ocurrido es que tuvo que anularse por recomendación de los servicios jurídicos porque el fabricante cambió de forma sustancial precio", ha justificado la ministra. Pese a ello, ha garantizado que la flota española "no ha sido mermada, trabaja de forma eficiente". "Seguimos con esa contratación de nueva flota, siete nuevos aviones anfibios Canadair", ha añadido.

En cuanto al regreso de las personas desalojadas a sus casas, ha asegurado comprender la incertidumbre, pero ha insistido en que lo primero es la "seguridad". "Hasta que no exista un entorno seguro, lo mejor es que no vuelvan a sus hogares", ha concluido.