Sira Rego, sobre los incendios: "Es una grave irresponsabilidad el negacionismo climático en este momento"

1107281.1.260.149.20260727171039 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su "preocupación, dolor y solidaridad" con los afectados por los incendios que están arrasando distintos puntos del país y ha advertido de que es "una grave irresponsabilidad" el "negacionismo climático" en este momento.

"Por supuesto, me preocupa mucho el efecto sobre la infancia de ese tipo de desastres, sobre la juventud, y me preocupa mucho en el contexto del cambio climático. Quiero decirlo claro, es una grave irresponsabilidad el negacionismo climático en este momento, primero porque es ciencia y está ahí, y segundo porque afecta a nuestra vida cotidiana, afecta sobre todo a la vida cotidiana de las personas más vulnerables", ha señalado Rego en una entrevista concedida a Europa Press.

La ministra ha asegurado que vive esta emergencia con "mucha preocupación, mucho dolor y mucha solidaridad"; ha mostrado su agradecimiento "a los servicios de extinción, a las fuerzas de seguridad, a todos los operativos" y ha pedido "mucha iniciativa política" porque, a su juicio, "no es inevitable".

En este sentido, ha querido "rescatar la importancia de lo público para afrontar situaciones tan extremas como esta" y ha exigido hacer "enormes esfuerzos de políticas públicas", es decir, "impuestos que vayan dirigidos a sostener servicios públicos, un servicio de extinción permanente, bien pagado, con suficientes efectivos", algo que, según ha dicho, "depende de las comunidades autónomas".

También ha abogado por "estrategias de ordenación del territorio y de cuidado del ámbito rural durante todo el año" y ha mostrado su rechazo a la desregulación ya que, según ha avisado, "cuando se habla de desregulación se habla de desprotección de la gente" que vive "de su salario y de su trabajo".

"La derecha y la extrema derecha hablan de Estado para parasitarlo, pero no hablan de Estado para proteger a la gente", ha denunciado la ministra para añadir que luego los efectos son los que se están "viendo ahora".

Frente a ello, ha abogado por "mecanismos regulatorios, protección hacia el ámbito rural, servicios públicos de calidad e impuestos". "Sí a que haya impuestos y quien más tiene, más pague, precisamente para financiar todo esto. Ahora hay que afrontar también la recuperación de todas estas zonas. Y ¿con qué se recuperan estas zonas? Pues precisamente con los impuestos", ha defendido.

Rego ha subrayado que tienen "una responsabilidad extra" ya que "el cambio climático está aquí para quedarse" y ha añadido que le "preocupa especialmente de cara a la infancia y la juventud" porque son el "presente" pero también "van a ser las generaciones adultas del futuro".