Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU

Activistas de Greenpeace despliegan dos muñecos hinchables gigantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, frente al Consejo Europeo con una pancarta que clama "Libérense de los tiranos". - GREENPEACE

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Activistas de Greenpeace han desplegado este lunes frente al edificio del Consejo de la UE dos muñecos hinchables gigantes que representan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir a la UE que no sustituya el gas ruso por el estadounidense.

"Libérense de los tiranos" ha clamado la organización ecologista en una pancarta con la que exigen a los Estados miembro de la UE, que han dado luz verde este viernes a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027, que sustituyan los combustibles rusos por energía renovables y no por gas proveniente de Estados Unidos.

Según Greenpeace, la UE corre el riesgo de desarrollar "una peligrosa dependencia de otros autócratas" como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen "por otras importaciones" en lugar de adoptar energías limpias. Denuncian además que Bruselas ha prometido importar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares para evitar las amenazas de aranceles de la Casa Blanca.

"Es fantástico ver esta prohibición, tan necesaria, del gas ruso y que algunas de las sanciones temporales se hagan permanentes, pero la UE no debe simplemente sustituirlo con gas de otros tiranos", ha avisado en declaraciones remitidas a los medios el activista de Greenpeace para la UE Thomas Gelin.

En su opinión, "Europa se vio obligada a financiar la guerra de Putin debido a su enorme dependencia de los combustibles rusos", pero "corre el riesgo de ceder el mismo poder a otros matones como Trump". "No se puede cambiar del vodka al bourbon y esperar que se te pase la borrachera; en algún momento hay que dejar el alcohol y empezar a beber agua", ha sentenciado.

La protesta ha tenido lugar mientras simultáneamente los secretarios de Estado de la Unión Europea de los Estados miembro de la UE estaban reunidos en el Consejo de la UE para aprobar la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario, un paso clave para que la UE ponga fin a su dependencia de la energía rusa de manera definitiva.