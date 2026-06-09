Anillan a un pollo de buitre negro en la colonia del Valle del Lozoya, que acumula ya 1.603 pollos anillados desde 1997

Rascafría.- Anillado el pollo de buitre negro protagonista de la cámara en directo de SEO/BirdLife instalada en su nido - SEO/BIRDLIFE

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos han anillado este martes a un pollo de buitre negro nacido el 22 de abril en la colonia del Valle del Lozoya, según ha informado SEO/BirdLife. Esta colonia, una de las mejor estudiadas de Europa, acumula ya un total de 1.603 pollos anillados. "Este trabajo permite identificar anualmente a los pollos de la población reproductora y obtener información clave para la conservación de la especie", ha recalcado SEO/BirdLife.

En total, se le han colocado dos marcas identificativas complementarias al ejemplar, protagonista de la cámara en directo instalada por la ONG. Por un lado, una anilla metálica oficial de los programas de anillamiento científico, que incluye un código único y el remite correspondiente. Por otro, otra de color azul con caracteres de gran tamaño que permitirá su identificación a distancia mediante telescopios, cámaras o fotografías, sin necesidad de volver a capturar al ave.

Según los ecologistas, gracias a ellas será posible recopilar información sobre sus movimientos y supervivencia durante los próximos años, "lo que contribuirá al conocimiento y conservación de una especie catalogada como vulnerable y de gran relevancia para la biodiversidad ibérica".

La cámara en directo del buitre negro es un proyecto de SEO/BirdLife dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos de los que dispone la ONG, que hace seguimiento continuado de la colonia desde hace 30 años, ésta estuvo formada por 185 parejas en 2025, de las cuales 140 iniciaron la reproducción y 79 lograron sacar adelante un pollo.

Tras el anillamiento, el pollo continuará desarrollándose en el nido durante varias semanas más. En este periodo comenzará a ejercitar sus alas y a fortalecer la musculatura necesaria para emprender sus primeros vuelos antes de abandonar definitivamente el nido a finales del verano. De acuerdo con los ecologistas, se calcula que volará a lo largo del mes de agosto.

La ONG ha indicado que algunos ejemplares nacidos en este territorio han sido equipados con emisores GPS, aportando información muy valiosa sobre sus movimientos, áreas de dispersión y asentamiento reproductor. "Estos datos han permitido ampliar el conocimiento sobre una especie que, aunque tradicionalmente se consideraba sedentaria, puede realizar desplazamientos de cientos o incluso miles de kilómetros", ha resaltado.

De manera más general, ha resaltado que la recuperación de esta población resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que hace apenas unas décadas el buitre negro estuvo "al borde de la desaparición en buena parte de su área de distribución". "Hoy el Alto Lozoya alberga una de las colonias más importantes de Europa y constituye una referencia internacional para el estudio y conservación de la especie", ha destacado.