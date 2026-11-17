Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha adoptado formalmente este martes la prohibición de los cartuchos de plomo para la caza y el tiro deportivo que entrará en vigor a partir de 2033, una medida con la que la Unión Europea busca reducir la contaminación de los ecosistemas y la mortalidad de aves silvestres por intoxicación con este metal pesado.

Bruselas logró el pasado junio el respaldo del comité REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas), pero la medida estaba aún pendiente de completar su tramitación formal, incluido el aval del Parlamento Europeo que llegó el pasado mes.

En un breve comunicado, el Ejecutivo comunitario ha destacado que la nueva medida "reducirá la contaminación por plomo" y, con ello, "protegerá a los ciudadanos europeos, la fauna silvestre y el medio ambiente", de tal modo que se evitará en los próximos veinte años el equivalente a la contaminación de 550.000 toneladas de plomo y se protegerá a "unos 1,1 millones de niños de los efectos nocivos de la exposición al plomo en el neurodesarrollo", así como a 156 millones de aves.

Según advierten los servicios comunitarios, los perdigones de plomo utilizados en la caza y en el tiro deportivo pueden contaminar el suelo, el agua y la carne de caza, y exponer a personas, aves y otros animales silvestres a la intoxicación si los ingieren.

En concreto, las nuevas normas prohíben el uso y la venta de perdigones que contengan un 1% o más de plomo en el cartucho, si bien queda excluida del veto la munición con fines militares y de defensa para no lastrar los medios de defensa de la Unión Europea.

Además, la prohibición del plomo en las municiones de caza se suma a una restricción similar adoptada por la Comisión Europea el pasado 12 de noviembre para el plomo utilizado en aparejos de pesca, como plomos, señuelos y alambres, que también entrarán en vigor en 2033.