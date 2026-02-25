Bruselas excluye embalajes y flejes de palets de la norma sobre envases que obliga a que un 100% sea reutilizable

Archivo - Un trabajador tira de un palé de hielos en la fábrica de hielo ‘Eurofrío Blasco’, a 6 de agosto de 2022, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha excluido los embalajes de plástico y flejes --correas utilizadas para asegurar mercancías-- para palets de la norma sobre envases y residuos que obliga a reutilizar el 100% del material plástico tras su uso.

El reglamento, en vigor desde el 11 de febrero del año pasado, establecía inicialmente que estos materiales debían ser reutilizables en todos los casos cuando se emplearan dentro de una misma empresa o entre compañías del mismo Estado miembro. Con el acto delegado adoptado por Bruselas, estos dos elementos quedarán fuera de esa exigencia específica.

La decisión, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, llega tras un estudio encargado por la Comisión a raíz de las observaciones del sector, que concluyó que exigir el uso exclusivo de envoltorios y flejes reutilizables en operaciones internas o nacionales podría generar costes de adaptación desproporcionados para los operadores.

La exención no altera, no obstante, el objetivo general fijado en la norma. A partir de 2030, las empresas deberán garantizar que al menos el 40% de sus envases de transporte y venta sean reutilizables en la Unión Europea.

Este porcentaje se aplicará al conjunto de formatos logísticos como palets, cajas, bandejas o contenedores intermedios e incluye también los envoltorios y correas, aunque sin exigir que estos alcancen el 100% en los supuestos ahora eximidos.