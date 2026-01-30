Bruselas expedienta a España por no entregar el informe obligatorio sobre hábitats protegidos

Archivo - Uno de los ejemplares de milano real que han sido devueltos a su hábitat natural, en el Puig de Sant Miquel, en Montuïri. - CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

BRUSELAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber entregado el informe que exige la Directiva sobre los hábitats, un documento que los Estados miembro deben remitir periódicamente para evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos.

El procedimiento se ha iniciado con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, el primer paso formal del proceso, y España dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas por Bruselas.

La normativa europea obliga a los Estados a presentar estos informes cada seis años, siguiendo un formato común, con el fin de ofrecer una evaluación actualizada sobre la situación de los hábitats y especies incluidos en la directiva.

Los documentos se basan en datos sobre el estado y las tendencias de las poblaciones y sus entornos naturales, así como en las principales presiones y amenazas que les afectan, incluyendo también información sobre las medidas de conservación adoptadas.

En él se debe incluir también información sobre la contribución de la red Natura 2000 --el principal sistema de espacios protegidos de la Unión Europea-- a los objetivos de conservación fijados por la legislación comunitaria.

España no presentó el informe correspondiente al ciclo 2019-2024 dentro del plazo previsto, cuya fecha límite era el 31 de julio de 2025, lo que ha llevado a la Comisión a activar el procedimiento de infracción.

Si la respuesta de las autoridades españolas no resulta satisfactoria, Bruselas podría optar por emitir un dictamen motivado, como siguiente paso formal del expediente que, en última instancia, prevé que Bruselas pueda elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.