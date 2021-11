Bruselas financiará un proyecto en El Morell (Cataluña) para convertir residuos urbanos en metanol

Invertirá 1.100 millones de euros en siete proyectos climáticos innovadores

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea invertirá más de 1.100 millones de euros en siete proyectos climáticos destinados a introducir tecnologías "de vanguardia", entre ellos uno en El Morell (Cataluña) que convertirá residuos sólidos urbanos no reciclables en metanol, un combustible químico básico con bajas emisiones de carbono.

Las iniciativas han sido seleccionadas en el marco de la primera convocatoria del Fondo de Innovación para proyectos a gran escala, es decir, que cuentan con unos costes de capital que superan los 7,5 millones de euros, ha informado en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

Además del de España, también recibirán financiación otros proyectos de Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia y abarcan "una amplia gama" de sectores dentro del ámbito de la descarbonización de diferentes sectores industriales y energéticos.

Están relacionados, por ejemplo, con distintos productos químicos, acero, cemento, refinerías, electricidad y calor y todos ellos ya existen en centros industriales o ponen en marcha agrupaciones de descarbonización de industrias interconectadas.

La Comisión Europea, no obstante, no ha precisado cuánto dinero destinará a cada proyecto. La cifra no se conocerá, han explicado fuentes comunitarias a Europa Press, hasta que los acuerdos de subvención hayan sido concluidos, algo previsto para el primer trimestre de 2022.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha explicado que las candidaturas fueron evaluadas por expertos independientes que examinaron la capacidad de cada proyecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a las tecnologías habituales y de "innovar más allá de la técnica".

El proyecto sueco, por ejemplo, persigue el objetivo de eliminar completamente las emisiones de la producción de acero mediante el empleo de hidrógeno renovable, mientras que el francés captará las emisiones inevitables de una fábrica de cemento, almacenará parte del CO2 en el mar del Norte y el resto lo integrará en hormigón.

La Comisión Europea lanzó el pasado 26 de octubre la segunda convocatoria de proyectos a gran escala, cuyo plazo expira el 3 de marzo de 2022, y ha animado a todos los proyectos no seleccionados en la primera a presentarse de nuevo.