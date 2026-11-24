Archivo - Aletas de tiburón. - STAN SHEA - Archivo

BRUSELAS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha celebrado como un "importante avance" el acuerdo alcanzado por los miembros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) para acabar con el cercenamiento de aletas de tiburón en el Atlántico y el Mediterráneo, una práctica que consiste en cortar las aletas y arrojar el resto del animal al mar.

En concreto, las nuevas normas obligarán a los buques pesqueros a desembarcar los ejemplares con las aletas adheridas al cuerpo y prohibirán su transporte por separado a bordo de las embarcaciones. Estas restricciones se aplicarán de forma progresiva a partir de 2027 para las capturas frescas y de 2030 para las congeladas.

El acuerdo, alcanzado durante la reunión anual de la organización celebrada en la localidad portuguesa de Vilamoura, parte de una propuesta conjunta de la UE y Estados Unidos y llega tras 18 años de esfuerzos de Bruselas para extender al ámbito internacional su política contra esta práctica, conocida como 'finning'.

El Ejecutivo comunitario ha destacado en un comunicado que la medida permitirá mejorar el "seguimiento y el control" de la actividad pesquera y contribuirá a la conservación de estas especies.

La ICCAT, responsable de la gestión y conservación de los túnidos y especies afines en el Atlántico y los mares adyacentes, cuenta con 56 partes contratantes, entre ellas la UE, que representa los intereses de sus Estados miembro.