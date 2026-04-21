Caservet recomienda revisar requisitos administrativos y sanitarios para viajar con mascotas ante el nuevo marco europeo - CASERVET

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de clínicas veterinarias de Helvetia Caser (Caservet) recomienda revisar con antelación la documentación, los requisitos sanitarios y las condiciones de transporte de las mascotas ante la entrada en vigor del nuevo marco europeo sobre desplazamientos sin fines comerciales de animales de compañía, que será aplicable desde el 22 de abril.

En un contexto en el que el 44% de los ciudadanos europeos tiene una mascota, la compañía recomienda planificar con tiempo los viajes con animales para evitar problemas administrativos, incidencias en frontera o situaciones de estrés y riesgo para la mascota durante el trayecto.

"Es fundamental consultar con un veterinario con suficiente antelación antes de viajar para conocer los requisitos sanitarios y administrativos necesarios, tanto para la salida como para el regreso. Estas recomendaciones pueden variar en función del estado de salud del animal, su especie, el país de destino y la normativa vigente en cada momento", ha afirmado el gerente de Caservet Arganzuela y vicepresidente de AMVAC, Pedro Ruf Jiménez.

Caservet advierte de que uno de los errores más frecuentes es no comprobar con tiempo los requisitos exigidos en función del destino, especialmente en viajes internacionales. Así, expone que, en el caso de los desplazamientos dentro del entorno europeo, los animales deben viajar identificados y con la documentación sanitaria correspondiente, además de cumplir con las exigencias de vacunación y, en su caso, tratamientos adicionales.

El nuevo reglamento comunitario será aplicable desde mañana e incluye disposiciones transitorias para determinados medios de identificación y documentos emitidos con anterioridad.

Por ello, la compañía recomienda verificar la lectura del microchip, que debe estar homologado y ser legible; así como comprobar que el número coincide con el pasaporte y cualquier documento sanitario. Además, perros, gatos y hurones deben contar obligatoriamente con pasaporte europeo actualizado.

En materia de vacunación, se debe contar con la antirrábica en vigor y control frente a Echinococcus multilocularis en Irlanda, Malta y Finlandia.

Por otra parte, se recomienda verificar la obligatoriedad de pre-registro en país de destino y confirmar que el animal es apto para viajar mediante una revisión veterinaria previa.

Revisar las condiciones de desplazamiento de animales con las compañías de transporte, llevar una copia digital de documentación, consultar condiciones adicionales que pudiera tener el país de destino y recordar que como máximo pueden viajar con animales de compañía por persona son algunas de las recomendaciones de Ruf de cara a emprender un viaje con mascotas.

CONDICIONES SEGÚN EL MEDIO DE TRANSPORTE

Caservet indica que la planificación del viaje también debe ajustarse al medio de transporte elegido. A este respecto, apunta que en avión, las condiciones pueden variar de forma significativa entre aerolíneas, tanto por peso y dimensiones como por posibilidad de transporte en cabina o bodega.

En tren, Renfe permite viajar con pequeños animales de compañía en transportín en distintos servicios y mantiene la posibilidad de viajar con perros de hasta 40 kilos en determinados trenes, bajo condiciones específicas como billete adicional, documentación en regla y presentación previa en estación.

En coche, la Dirección General de Tráfico recuerda que el animal no puede interferir en la conducción y debe viajar de forma segura, mediante sistemas de retención o separación adecuados al vehículo y al tamaño de la mascota.

ESTRÉS, MAREOS Y GOLPES DE CALOR

Más allá de la documentación, los expertos de la red de clínicas veterinarias de Helvetia Caser subrayan que el bienestar del animal debe ser una prioridad durante todo el desplazamiento, e indican que entre los problemas más habituales figuran el estrés, los mareos o los golpes de calor, especialmente en trayectos largos o mal planificados.

Para reducir estos riesgos, los veterinarios aconsejan acostumbrar al animal con antelación al transportín o al sistema de viaje, evitar comidas copiosas antes de salir, asegurar una hidratación adecuada y mantener una temperatura estable durante el trayecto. También consideran que puede resultar útil llevar objetos familiares, como mantas o juguetes, que ayuden a reducir la ansiedad en entornos desconocidos.

PLANIFICACIÓN PARA EVITAR INCIDENCIAS

Caservet recomienda optar por trayectos directos siempre que sea posible, limitar la duración continuada del desplazamiento y programar paradas en los viajes largos. En el caso de los gatos, insiste en utilizar transportines seguros y bien ventilados y en evitar sacarlos en zonas no controladas.

En este contexto, sostiene que contar con asesoramiento veterinario especializado antes de viajar permite anticipar incidencias, confirmar requisitos documentales y adaptar las pautas de prevención al estado de salud del animal, al destino y al tipo de desplazamiento.