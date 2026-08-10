La coalición de ONG #HandsOffNature exige a Bruselas que refuerce las leyes de conservación "en plena crisis ecológica"

Morito Común. - SEO/BIRDLIFE / SHUTTERSTOCK

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coalición de ONG #HandsOffNature ha pedido a la Unión Europea que defienda las directivas de Aves y de Hábitats, coincidiendo con el cierre de la consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro de estas normas, consideradas pilares de la conservación de la naturaleza en Europa, y en plena "crisis ecológica".

La petición, impulsada por más de 600.000 personas que conforman la coalición --integrada en España por SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF España--, se produce en un verano marcado por los incendios forestales, las olas de calor y las sequías que azotan el continente, como ha explicado SEO/BirdLife en un comunicado.

La consulta se enmarca en una denominada "prueba de resistencia" ('stress test') que la Comisión Europea ha puesto en marcha para analizar si las directivas siguen siendo eficaces y si pueden simplificarse sin reducir la protección de la naturaleza, con el argumento de "reducir las cargas administrativas", como informan desde la coalición. Las organizaciones ecologistas rechazan este planteamiento y alertan de que "la protección ambiental no puede considerarse una carga burocrática que se pueda eliminar".

La coalición ha recordado que las directivas ya fueron sometidas a un proceso de evaluación similar, denominado 'fitness check', que comenzó en 2016 y concluyó que eran "plenamente adecuadas" para cumplir sus objetivos.

"Gracias a ellas se protegen bosques, humedales, ríos y otros hábitats fundamentales para garantizar agua limpia, suelos sanos y una mayor resiliencia frente a fenómenos extremos como incendios forestales, inundaciones o sequías", ha precisado #HandsOffNature. En este sentido, las organizaciones exigen que la Comisión centre sus esfuerzos en garantizar su correcta aplicación y financiación.

El respaldo ciudadano a la protección de la naturaleza es amplio según los datos ofrecidos por la coalición. El último Eurobarómetro sobre biodiversidad refleja que el 94% de los europeos considera que proteger la naturaleza es fundamental para la prosperidad económica a largo plazo. En España, el porcentaje asciende al 95% de la población.

"En un contexto de creciente emergencia ecológica, estas normas son esenciales para conservar ecosistemas saludables que sustentan la seguridad, el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía europea a largo plazo", han insistido las organizaciones.

Asimismo, #HandsOffNature ha incidido en que la prueba de resistencia de la Comisión "no debe convertirse en una puerta trasera para debilitar la protección ambiental". "No es necesario modificar las directivas, sino garantizar su aplicación. Reducir la protección legal de nuestros bosques, humedales, fauna y flora sería una decisión temeraria y profundamente irresponsable. El mensaje de la ciudadanía es claro: la UE debe defender las leyes que protegen a las personas y a la naturaleza", señalan.