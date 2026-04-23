Combatir la desinformación y usar la IA "con responsabilidad", claves para informar del clima según ECODES

Combatir la desinformación climática y usar la IA "con responsabilidad", claves para informar del clima. - ECODES

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Combatir la desinformación climática y usar las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa con responsabilidad y transparencia son algunas de las claves que ECODES y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) han incluido en el 'Decálogo 2026 de recomendaciones para la comunicación del cambio climático y de la transición ecológica', presentado este jueves.

"Este Decálogo es una herramienta de gran utilidad porque recoge un criterio práctico para actuar desde ahora, proteger la calidad del debate público y crear en la ciudadanía confianza en la ciencia. Es, en definitiva, una herramienta para reforzar la salud de nuestra democracia, porque acceder a información veraz es un derecho constitucional. Y una ciudadanía bien informada está más preparada para tomar decisiones con conocimiento y rigor sobre su presente y su futuro", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el acto de presentación.

El nuevo decálogo surge tras "un proceso de reflexión y análisis" en el que más de 50 profesionales de la comunicación, la academia, la educación ambiental, las empresas y las administraciones revisaron los puntos del texto anterior en una sesión de trabajo que empleó la técnica de investigación Phillips 66. Tras ello, las conclusiones de la sesión fueron analizadas por los miembros del Observatorio para la Comunicación del Cambio Climático y contrastadas con posterioridad con los participantes de las sesiones.

A partir de ahí, ambas organizaciones han elaborado el texto en el que llaman a desmentir las noticias falsas dando la voz a la ciencia y a los expertos en todos los soportes y medios de comunicación; y evitar la "polarización ideológica" y los discursos de odio contra periodistas, científicos y profesionales que trabajan en temas de crisis climática.

Asimismo, abogan por evitar aplicar la creencia del 'nada sirve, nada vale'. En este sentido, aconsejan a insistir en las soluciones que "sí que han llevado a reducir emisiones para generar esperanza y contrarrestar el cinismo". Por ejemplo, apuntan al caso del cierre de las centrales térmicas.

En lo que respecta a la IA, el Decálogo 2026 pide formación especializada para los periodistas, evaluación ética rigurosa y supervisión humana. Asimismo, aboga porque la transparencia sea "una práctica estándar", de tal manera que la audiencia sepa si el contenido ha sido generado o asistido por este de herramientas.

Asimismo, insta a informar sobre los impactos, costes y riesgos ambientales y sociales de la inteligencia artificial, en especial su consumo energético y de recursos hídricos, la extracción de minerales para su desarrollo y las potenciales amenazas de su uso. Entre otras cosas, plantea su prohibición "total" para generar imágenes y vídeos para informar sobre temas "sensibles" como el cambio climático.

Por otro lado, ECODES y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático invitan a comunicar y divulgar el conocimiento científico en torno al cambio climático y los eventos meteorológicos extremos; así como a hablar de sus causas, impactos y soluciones para favorecer una transición ecológica "con perspectiva de futuro" y con un punto de vista "ético, justo e integrador".

A su vez, llama a conectar el calentamiento global con realidades "cercanas en el espacio y en el tiempo enmarcadas en los estilos de vida", para demostrar que este fenómeno "no es futuro sino presente". En este sentido, incide en la importancia de fomentar la "educomunicación" sobre el cambio climático y la divulgación de conceptos y términos específicos necesarios para su comprensión.

Por otra parte, pide difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía y las organizaciones sociales en este aspecto; y promover "la frecuencia, continuidad y transversalidad" del cambio climático en la información, divulgación y entretenimiento. Además, anima a "innovar en narrativas y formatos" para adaptarse a las distintas audiencias y defender un periodismo y/o una praxis comunicativa "profesional, crítica e independiente".

El director general de ECODES, Juan Ortiz, ha destacado que el objetivo del nuevo Decálogo es ofrecer un marco de trabajo al que puedan adherirse los profesionales de la comunicación y difundir su existencia para que la información sobre la transición ecológica se aborde "siempre desde un punto de vista responsable y que lleve a la acción". A partir de ahora se abre el proceso de adhesión al mismo y difusión.