El Congreso llama al Gobierno a pensar mejor los trasvases ante la previsión de menor caudal

'Populares' y 'naranjas' reclaman un Pacto Nacional por el Agua y una remodelación del Plan Hidrológico Nacional

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los únicos votos en contra de PP y Ciudadanos, el informe de la subcomisión para le estudio de las políticas de agua, en el que se propone revisar los trasvases ante la previsión de menor caudal.

El informe, acordado por PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y ERC, pretende ser una guía para que el Gobierno mejore el actual Plan Hidrológico Nacional. En lo que respecta a los trasvases, el documento señala que es necesario tomar en consideración la expectativa por menores caudales por cambio climático, reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras.

Del mismo modo, señala que, en rigor, no existen cuencas excedentarias o cuencas deficitarias, sino cuencas que están sometidas a unas presiones antrópicas por encima de sus disponibilidades de recursos.

El debate en el Pleno ha estado marcado por las diferencias entre 'populares' y 'naranjas' con el resto de formaciones. Los de Pablo Casado y Albert Rivera han acusado a PSOE y Unidos Podemos de "dejar fuera" a sus grupos parlamentarios de las negociaciones de este informe y, por tanto, a "gran parte de la sociedad española" afectada por las políticas de agua actuales.

La representante del PP, María Ascensión Carreño, ha criticado que la izquierda "siempre" aplique "la ingeniería social, antes que la civil y la medioambiental" y ha lamentado que 'morados' y socialistas no hayan tenido en cuenta a los expertos que han comparecido ante la comisión, y hayan basado el informe en los escenarios "más pesimistas". Mientras, su homólogo de Ciudadanos, José Luis Martínez, ha denunciado que España es el país de la UE con menos inversión en infraestructuras.

PODEMOS, EN CONTRA DE LAS PRESAS "SIN AGUA"

En ambos casos, han reclamado un Pacto Nacional por el Agua y una modernización del Plan Hidrológico Nacional. Sobre este último, Carreño ha apostado por la propuesta de "el presidente Casado" basada en una "dotación en los presupuestos" para este plan y lograr "inversiones en toda España". El diputado 'naranja' cree que debería estar "basado en la solidaridad" entre las diferentes regiones del país.

Desde el PSOE, su portavoz en materia de Clima, Ricardo García Mira, ha reconocido que el informe "puede tener carencias", pero ha reprochado a PP y Ciudadanos su intento de incluir medidas en el documento que no son concretas, que no tienen datos que se puedan rebatir y basadas en "obviedades". Para García Mira, los dos partidos están haciendo "demagogia política" con este problema, especialmente los 'populares' que, según ha recordado, exigen ahora iniciativas cuando "no puso en marcha ninguna" en seis años de Gobierno.

Más crítico ha sido el responsable de política de Agua de Unidos Podemos, Pedro Arrojo. En su intervención se ha mostrado "defraudado" con la actitud de PP y Ciudadanos por mantener "las viejas políticas del hormigón". Según ha apuntado, no está en contra de los trasvases, como no lo está de las autopistas o los aeropuertos, pero sí está "radicalmente en contra de construir nuevas autopistas sin coches, nuevos aeropuertos sin aviones, y presas y trasvases sin agua", ha declarado. "Esto no es ideología, es sensatez básica", ha concluido.

Desde Compromís, su portavoz en esta materia Enric Bataller, también se han dirigido a 'populares' y 'naranjas' para acusarles de "cinismo" por pedir ahora más inversiones en esta materia, cuando estando el PP en el Gobierno rechazaron partidas para desaladoras o la solución de problemas en los encauzamientos de los ríos. El diputado de PDeCAT, Ferran Bel, ha insistido en que los "trasvases no son la solución" y ha celebrado el acuerdo al que se ha llegado en este informe; mientras que su homólogo de ERC, Xavier Eritja, ha apuntado celebrado la consecución de un "buen informe técnico".