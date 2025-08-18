El Gobierno afirma que "todos" sus efectivos para combatir incendios han estado "en todo momento" a disposición de CCAA

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD, a 18 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha asegurado que "todos" sus efectivos para combatir los incendios que afectan a España han estado "en todo momento" a disposición de las comunidades autónomas.

"Todos los efectivos del Estado, del Gobierno de España, están y han estado en todo momento a disposición de las comunidades autónomas que están siendo afectadas por estos terribles incendios", ha señalado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Así lo ha puesto de manifiesto Barcones en rueda de prensa junto con el jefe de Departamento de Producción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Francisco Javier Rodríguez, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

Barcones ha precisado que, actualmente, hay 23 incendios activos en situación operativa 2, aquellos que están en una situación de emergencia "de mayor gravedad".

Igualmente, ha explicado que en las "últimas horas" del pasado viernes 15 de agosto llegaron tres peticiones "de manera simultánea" de tres comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León y Extremadura. Si bien, ha agregado que algunas de ellas no fueron "concretadas" hasta el día 16. "A partir de ese momento, se ha puesto a disposición. Lógicamente, mover maquinaria pesada, mover aviones, eso no es algo que se hace en cinco minutos", ha apuntado.

En esta misma línea, ha explicado "esos medios que han sido requeridos, de manera inmediata en cuanto a su movilización y de manera efectiva desde ayer en cuanto a su incorporación, están llegando a estas tres comunidades autónomas".

Además, ha expuesto que desde que las comunidades autónomas hacen su petición, el Gobierno moviliza los efectivos "al minuto" y ha añadido que "la maquinaria pesada tiene que llegar, está llegando desde ayer y se acabará de incorporar toda".

En esta misma línea, Barcones ha pedido "confiar" en que el operativo que está al frente de la emergencia" está llevando los recursos a donde más se necesitan". "Tenemos que confiar en que su estrategia para hacer frente a las llamas es la más acertada y la más oportuna, que los medios están donde pueden peligrar la vida de las personas, donde hay que defender una población", ha afirmado.

31 SOLICITUDES DE ACTIVACIÓN DE LA UME

En total y hasta ahora, Barcones ha detallado que han sido 31 las solicitudes de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 12 de ellas en curso en estos momentos y todas solicitadas por las comunidades autónomas "y de manera inmediata activadas y puestas a disposición por parte del Gobierno de España".

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo activó el lunes 11 de agosto el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Como respuesta, La Unión Europea ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios.

En concreto, Barcones ha explicado que desde Francia han llegado dos aviones Canadair que se encuentran operando en Galicia, así como un grupo de 100 bomberos forestales, que trabajan en los incendios de León y Ourense. También Italia ha aportado dos aviones Canadair, que están operando desde la base de Matacán (Salamanca) en los incendios de León.

Por parte de Países Bajos, ayer llegó a España el equipo de reconocimiento para que desde hoy dos helicópteros con capacidad de hasta 7.000 litros, para operar desde León.

Por otro lado, España espera la llegada este martes de un helicóptero de Eslovaquia, que está previsto que trabaje en el incendio de Jarilla (Cáceres). También está previsto que aterrice mañana en la base de Matacán (Salamanca) otro medio aéreo procedente de la República Checa para trabajar en los incendios entre Castilla y León y Galicia.

Finalmente, por parte de Alemania, Barcones ha informado que han entrado este lunes por nuestras fronteras un equipo de 66 bomberos, con 21 vehículos, que van a operar en el incendio de Jarilla (Cáceres). Y, por parte de Finlandia, 30 bomberos van a ir a los incendios en Galicia.

Igualmente, ha apuntado que se ha hecho un requerimiento a las comunidades autónomas menos afectadas por los incendios para que presten apoyo y soporte, tanto medios aéreos como terrestres, a las que se encuentran arrasadas por los incendios. "Hemos gestionado medios de Cataluña, medios del País Vasco, medios de Valencia, de Castilla-La Mancha, más medios de Valencia, más medios de Castilla-La Mancha, de Navarra, de la Comunidad de Madrid", ha indicado Barcones.

La directora general de Protección Civil también ha informado que desde el Ministerio del Interior se ha solicitado a la Unión Europea la activación del satélite Copernicus, que puede dirigirse a la zona de un incendio en concreto y permite obtener una visión "mucho más concreta".

En cuanto al despliegue de la UME, actualmente, según ha asegurado Barcones, hay 1.400 militares en ataque directo, 2.000 misiones en apoyo, 450 medios totales, más de 50 medios aéreos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y 10 Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF), con más de 500 personas.

Por último, Barcones ha lamentado la muerte del hombre fallecido este domingo mientras hacía frente a las llamas. Se trata de la cuarta víctima que han dejado los incendios en España. Además, ha deseado a los heridos "una pronta recuperación".

TERCERA OLA DE CALOR DE MAYOR DURACIÓN

Por su parte, Francisco Javier Rodríguez ha expuesto que la ola de calor acabará este lunes 18 de agosto. Además, ha agregado que, tras 16 días desde que comenzó, constituye "la tercera ola de mayor duración" desde que hay registros, en 1975. Por lo tanto, se sitúa detrás de la de 2015 y de la de 2022.

"Pero por suerte pues acaba hoy. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia en cuanto a incendios, porque el descenso notable de temperaturas que vamos a presenciar hoy afecta sobre todo a la mitad noroeste peninsular, con lo cual la otra mitad peninsular, la mitad sureste, el este y surpeninsular, todavía hoy va a hacer muchísimo calor. Ahí el descenso notable de temperaturas se producirá mañana y no hoy", ha avisado.

En todo caso, ha explicado que durante la madrugada de este martes que se va a recuperar la humedad y ha añadido que ello debería ayudar a controlar los grandes incendios de Ourense, la zona de León y Zamora. "No así tanto en otras zonas de Península, como por ejemplo Cáceres, donde aún no se recupera del todo esa humedad, y ahí se presentarán otras 24 horas del martes complicada", ha concluido.