El Gobierno nombra nuevos directores técnicos de seguridad nuclear y de protección radiológica

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de María Teresa Vázquez Mateos como nueva directora técnica de Seguridad Nuclear y de Francisco Javier Zarzuela Jiménez como nuevo director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La nueva directora de seguridad nuclear es ingeniera Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid en el año 1985, con la especialidad en Técnicas Energéticas. Antes de su ingreso como funcionaria de carrera en el CSN pasó por la empresa Técnicas Reunidas y a continuación disfrutó de una beca de formación de personal investigador en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas (1986-1988).

En 1989 ingresó en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo en el que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en diversas áreas de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear.

En abril de 2011 pasó a ejercer la jefatura del área de análisis probabilista de seguridad en la Subdirección de Tecnología Nuclear hasta julio de 2020 que fue nombrada subdirectora en dicha subdirección.

Por su parte, Francisco Javier Zarzuela, el nuevo director técnico de protección radiológica nació en 1957 y es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1978 y obtuvo el grado 1982.

Ingresó en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica por concurso oposición en 1983. En el regulador ha ocupado diversos puestos como experto, inspector Residente en centrales nucleares, jefe de Área y coordinador de Proyectos.

En 2004 fue nombrado subdirector de Instalaciones Nucleares y dirigió la renovación de permisos de todas las CCNN españolas, así como el régimen coercitivo, participando en la puesta en marcha y gestión del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC), adaptación del sistema de la US Nuclear Regulatory Commission (NRC).

En 2013 es nombrado subdirector de Protección Radiológica Operacional y dirige el programa de licenciamiento, supervisión y régimen coercitivo de las instalaciones radiactivas al tiempo que impulsa diversas mejoras, como: establecer un sistema de supervisión sistemática de las instalaciones basado en el riesgo y la experiencia operativa y dar un gran impulso a la integración de los inspectores encomendados de las comunidades autónomas en las actividades del CSN.

Ha tenido una importante actividad internacional, habiendo formado parte de la US NRC en la rama de evaluación de experiencia operativa; presidente del "Working Group on Operational Experience", de la Nuclear Energy Agency (NEA) de la OCDE; representante español en el Comité de Normas Nucleares (NUSSC) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y representante español en el Committee on Radiological Protection and Public Health (CRPPH) de la NEA así como miembro de la Task Force on Strategies de la asociación HERCA (Heads of European Radiation Protection Authorities).

Desde noviembre de 2021 hasta este lunes era el director técnico de Protección Radiológica en funciones.