Ingeniero de montes, tras la emergencia nacional: "Hay un número creciente de fuegos que se convierten en inapagables"

Varias aves huyen del fuego - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha advertido, tras la emergencia nacional declarada por los fuegos en la Comunidad de Madrid y Ávila, de que hay un número creciente de incendios "que se convierten en inapagables".

Tolosana ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el factor más inmediato que ha provocado unos incendios de esta magnitud ha sido la meteorología. Así, ha recordado que ha habido un inicio de primavera lluviosa que ha dado lugar a que prolifere la vegetación fina, en particular las herbáceas y matorrales, y este periodo ha venido seguido por una sequía y olas de calor "muy tempranas".

Por ello, ha subrayado que el cambio climático "desestacionaliza" los incendios, que dejan de ser un fenómeno exclusivamente de verano en España, y ha agregado que el viento ha sido la otra de las causas.

Además, el experto ha criticado que "hay una falta de medidas de autoprotección". "Hay una falta importante de medidas preventivas y de autoprotección", ha aseverado.

También ha alertado de que el abandono rural "es la causa más importante" de los incendios, debido al aumento de la carga combustible.

"Aunque haya menos incendios, menos focos de ignición, esto lleva a que un número creciente de incendios se conviertan en inapagables y que generan una energía descomunal, monstruosa, que no se pueden combatir hasta que no cambian las circunstancias, por ejemplo el viento, o llegan a zonas con menos carga combustible", ha lamentado.

En este punto, el ingeniero de montes ha apuntado que la proporción de superficie quemada en grandes incendios forestales "no para de crecer por el cambio climático y el abandono rural".

De cara a afrontar la emergencia por los incendios, considera muy importante la formación y la concienciación de la población que, en sus palabras, "debe conocer las normas generales ante las emergencias y obedecer estrictamente a las autoridades responsables en cuanto a las opciones de confinamiento individual, confinamiento colectivo o evacuación por rutas seguras".

Aunque ha reconocido que los incendios "no se pueden evitar", ha instado a intentar "que no se conviertan en estos monstruos incontrolables". Para ello, apuesta por aumentar "fuertemente, multiplicando por 10 la inversión en prevención, que se debe localizar en zonas estratégicas de gestión que permitan tener mejores oportunidades para la extinción cuando se produzcan".

También ha defendido potenciar el aprovechamiento sostenible de madera, biomasa y otros productos forestales, con apoyos fiscales y técnicos, "sobre todo a los propietarios particulares". "Es muy importante apoyar la autoprotección de urbanizaciones y pueblos", ha aseverado.

Por último, el experto ha avisado de que "no basta con recursos económicos para afrontar esta situación, sino que hace falta aumentar los recursos humanos en gran medida".

De este modo, ha reclamado "fortalecer fuertemente la administración, la gestión forestal y los servicios de emergencia", y ha incidido en la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencias y de extinción y los responsables de la gestión forestal.

"Si solo nos basamos en gestión de la emergencia y olvidamos la gestión forestal y la prevención, no vamos a conseguir afrontar con éxito esta nueva y grave situación", ha concluido Tolosana.