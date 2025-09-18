Más de 148.000 animales fueron adoptados en 2024 en protectoras, un 11% más que en 2023, según Fundación Affinity. - FUNDACIÓN AFFINITY

Más de 148.000 perros y gatos de los 286.000 recogidos por las protectoras españolas fueron adoptados en 2024, un 11% más que durante el año anterior, según la última edición del estudio 'Él Nunca Lo Haría' de la Fundación Affinity, publicado este jueves. En concreto, se adoptaron 90.000 perros frente a los 173.000 recogidos (+ 13.000 respecto a 2023) y 57.000 gatos frente a los que llegaron a las protectoras (+ 1.000).

De acuerdo con los responsables de los centros de acogida, casi la mitad de las adopciones (45%) se deben a la sensibilización hacia la situación de los animales abandonados, mientras que uno de cada cinco adoptantes (21%) señala la voluntad de colaborar como principal razón. A pesar de este crecimiento, cerca del 18% de los animales que llegaron a las protectoras en 2024 continúan sin hogar.

La investigación muestra que nueve de cada diez adopciones son consideradas exitosas por las entidades de protección animal. Sin embargo, el 10% restante no llegan a consolidarse debido al comportamiento del animal, seguido por las expectativas equivocadas acerca de la responsabilidad que supone cuidar de un animal de compañía.

En este sentido, la directora de la Fundación Affinity, Isabel Buil, recalca que los problemas de comportamiento de estos animales pueden "mejorarse y en muchos casos solucionarse" con la ayuda de un veterinario etólogo. "Es fundamental tener paciencia y mantener expectativas realistas durante los primeros meses de adaptación del nuevo miembro de la familia", ha insistido.

Fundación Affinity también ha explicado que una de las características que puede impulsar o demorar la adopción es la edad de los animales de compañía. De esta manera, los animales adultos y 'seniors' pueden permanecer en el refugio hasta una media de 14 meses hasta ser adoptados, mientras que en lo que respecta a los cachorros, el tiempo medio de permanencia es de tres meses.

Pertenecer a una de las razas consideradas por la legislación vigente como potencialmente peligrosas, mostrar algún problema de comportamiento, sufrir alguna enfermedad crónica o ser de tamaño grande son otros de los motivos que prolongan el tiempo de estancia en el refugio.

Al respecto, Buil incide en que todavía existen "muchos mitos" acerca de la adopción. A su parecer, el comportamiento de un animal la define en gran medida su entorno; no sus características físicas. "Debemos seguir luchando para romper estas falsas creencias que solo hacen que cerrar puertas a animales capaces de integrarse en nuevas familias y crear vínculos duraderos con ellas", ha pedido.