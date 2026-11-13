Narbona (PSOE), ante un posible cambio de Gobierno el 29N: "Habría un retroceso brutal en materia ambiental"

Seminario "Construir el Futuro del Instituto Meridiano" en la Conferencia sobre Política Climática "El clima ante las elecciones". - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha manifestado su "preocupación" por la situación ambiental ante un posible cambio de Gobierno, con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Efectivamente, el panorama es muy inquietante. Ojalá las encuestas se equivoquen, pero si se da un Gobierno de derecha, de extrema derecha, ya sabemos lo que van a hacer, porque lo están haciendo en parte, y porque lo ponen negro sobre blanco en sus programas, en los debates... Tenemos clarísimo que, en materia ambiental, en materia climática, habría un retroceso brutal", ha asegurado.

Narbona ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en la jornada 'El clima ante las elecciones', celebrada este viernes 13 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto a Juan López de Uralde (Alianza Verde), Amancay Amets Villalba (EH Bildu) y Rosa Martínez (Frente Amplio).

En el encuentro, enmarcado en el seminario 'Construir el Futuro del Instituto Meridiano', se han expuesto las propuestas de los distintos partidos en materia climática y el impacto que tendría un posible cambio de Gobierno, con la entrada de Vox en el Ejecutivo. En este sentido, los participantes han manifestado su "inquietud" ante esta posibilidad.

Por ello, Narbona ha recalcado la "importancia" de reforzar las alianzas ante este "posible futuro" y ha reclamado la "necesidad" de elaborar un Pacto de Estado frente la "emergencia climática". "No vamos a hacer ningún Pacto de Estado con un Gobierno corrupto ni ningún partido de corruptos", ha avanzado la socialista.

La socialista también ha planteado una transformación de las ciudades con cambios en la movilidad y ha abogado por la generación de espacios verdes, sin olvidar la defensa del bienestar ambiental y no dejar de lado al mundo rural, calificada como "asignatura pendiente".

Por su parte, Uralde ha puesto el foco en la "necesidad" de "corregir" la situación de oligopolio que, a su juicio, se vive en el sector energético, y ha criticado la decisión del PSOE de prorrogar el cierre de la central nuclear de Almaraz, algo que, ha asegurado, ha hecho "perder la credibilidad" a esta formación.

"A mí me parece que en el tema del cierre nuclear ha sido muy grave lo que ha ocurrido, el dar la prórroga a Almaraz. Además, el Gobierno era totalmente consciente de que lo hacía en contra de sus propios principios, porque lo hizo un 14 de agosto. No se me ocurre un día de menos repercusión pública que el 14 de agosto para hacer este anuncio", ha aseverado.

Uralde también ha insistido en la "necesidad" de invertir y trabajar en el sector transporte, el que "más emisiones contaminantes provoca", al igual que EH Bildu. En este punto, Amets Villalba también ha alertado de que la crisis climática no es un problema de futuro pues "ya está sucediendo", postura que ha respaldado Frente Amplio, que también ha alertado del "impacto" del aumento del gasto en conflictos bélicos y su impacto en las políticas ambientales.

Martínez ha defendido la puesta en marcha de un impuesto extraordinario a las grandes petroleras gasistas, algo que, según ha argumentado, contribuiría a una "sensación de justicia" y supondría una reducción de la factura energética de las familias.