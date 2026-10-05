PACMA se presentará en solitario a las elecciones generales del 29N

Decenas de personas durante una manifestación contra la tauromaquia, a 19 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha anunciado que concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una candidatura propia y sin integrarse en coaliciones con otras fuerzas políticas.

La formación ha reivindicado su candidatura como "la única papeleta" que hará "una defensa a ultranza de los animales y el medio ambiente, al margen de la polarización política", como ha afirmado este lunes en un comunicado.

PACMA considera necesario que estas causas cuenten con una voz propia y que no queden relegadas "por los enfrentamientos entre bloques o por los acuerdos" entre partidos, según ha señalado.

Para poder concurrir, el partido necesitará recoger varias decenas de miles de firmas, según ha indicado, tal y como establece el artículo 169.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Este precepto exige a los partidos, federaciones o coaliciones que no obtuvieron representación en ninguna de las dos Cámaras en las anteriores elecciones generales que recojan firmas de, al menos, el 0,1% del censo electoral de cada circunscripción en la que quieran presentarse.

PACMA presentará este martes, 6 de octubre, a su cabeza de lista para las elecciones generales, que asumirá "el reto" de llevar al Congreso de los Diputados "la voz de los animales y la defensa del medio ambiente", como ha indicado la formación.