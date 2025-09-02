Patxi López acusa al PP de "incompetencia absoluta" en la gestión de los incendios del verano

La portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al PP de "incompetencia absoluta" en la gestión de los incendios que han tenido lugar durante este verano en España.

En este sentido, ha dicho que lo que ha sucedido en la gestión de estos incendios "retrata perfectamente bien" lo que hace cada uno en política. "El Gobierno de España no mandó ideología a apagar los incendios. Ha mandado todos los medios humanos y materiales de los que disponía, el mayor despliegue de medios de la historia de nuestro país y ahí están los datos", ha señalado.

Asimismo, ha enumerado los efectivos movilizados: 3.500 miembros de la UME, 26.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 650 brigadistas, 300 efectivos europeos y numerosos medios aéreos y terrestres.

Igualmente, el socialista ha dicho que lo sucedido en los incendios es "un problema de incompetencia, de la incompetencia más absoluta de los responsables del Partido Popular". También ha criticado que los 'populares' son "incapaces" de "afrontar y enfrentarse a ningún tipo de crisis". Así, ha relacionado esta emergencia con el Prestige, Filomena o la dana.

En esta línea, López ha criticado que "mientras el Gobierno ayudaba, colaboraba, se implicaba en extinguir el fuego" el PP desplegó "todo su manual completo de emergencias". "¿Y qué aparece en ese manual? lo primero es desaparecer 24, 48, 92 horas desaparecidos de los centros de mando después decir que todo está bajo control, que no necesitan ayuda de nadie", ha agregado.

Además, ha acusado al PP de utilizar el Senado para "hacer ruido" y "señalar" ministros "como si fueran los culpables" mientras, según él, los verdaderos responsables autonómicos "se esconden en los ventorros del país".

"El PP de Feijóo se ha convertido en una sucursal del discurso más radical de Vox", ha denunciado, mencionando declaraciones sobre inmigración, el cambio climático y la seguridad ciudadana como ejemplos de esa deriva.