Policía Nacional envía 150 agentes a Zarzalejos y San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en apoyo a servicios de emergencia

Una espesa columna de humo cerca de El Castañar de El Tiemblo, a 24 de julio de 2026, en El Tiemblo, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado más de 150 agentes en los municipios madrileños de Zarzalejo y San Lorenzo de El Escorial para apoyar a los servicios de emergencia por los incendios que amenazan ambas localidades, según han informado a través de su perfil de 'X'.

Esta medida se ha ejectuado tras el anuncio de evacuación del delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de los municipios de Zarzalejo y Navalagamella y la preocupación por que el fuego alcance la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

El principal objetivo del dispositivo, según el delegado, pasa ahora por proteger El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, hacia donde se dirige ahora el incendio.

"Ahora la gran misión, el gran objetivo, es proteger El Escorial y proteger San Lorenzo de El Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa", ha explicado Martín en el canal 24H de TVE.