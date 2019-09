El primer español que recorrió la Tierra a pie pide "medidas urgentes y rápidas" para frenar la "emergencia" climática

Publicado 23/09/2019 16:13:40 CET

El primer español en dar la vuelta al mundo andando y quinto en el mundo, Nacho Dean, ha pedido a los políticos "medidas urgentes y rápidas" para frenar la "emergencia" climática de cara a la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra este lunes en Nueva York.

Dean ha subrayado en declaraciones a Europa Press la "importancia de tomar cartas en el asunto y pasar a la acción" porque la emergencia climática "ya es algo urgente y no un cambio".

"Nos corresponde a todos y es algo que hay que atajar ya con medidas urgentes y rápidas. No sé si los políticos están muy por la labor de hacerlo", ha asegurado.

Además, Dean ha destacado la importancia de la década 2020-2030 en la que la ONU deberá tomar medidas "drásticas" para frenar el cambio climático porque el mundo "está en un punto sin retorno" que, en el caso de no hacer nada será "irreversible".

Nacho Dean empezó su vuelta al mundo caminando el 21 de marzo de 2013 desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol en Madrid para documentar el cambio climático y defender el medio ambiente, y justamente tres años después, el 20 de marzo de 2016, regresaba al mismo punto tras realizar más de 33.000 kilómetros a pie por todo el mundo.

"Me parece muy bien que los jóvenes, especialmente Greta Thunberg,

se estén moviendo y hayan conseguido un movimiento internacional. Ahora parece que son los jóvenes los que tienen que decir a los políticos lo que tienen qué hacer, que eso me parece increíble pero el movimiento 'Fridays For Future' (Viernes por el Futuro) no solo tiene que denunciar sino también proponer alternativas", responde al ser preguntado por la figura de la joven sueca.

Durante su viaje por los cinco continentes, Nacho Dean recuerda momentos "positivos" como "estar frente a un rinoceronte salvaje en Nepal o contemplar las millones de estrellas del cielo del desierto de Atacama (Chile)" y reconoce que al estar las 24 horas del día a la "intemperie" le sirvió para estar en contacto con la naturaleza.

"Los ecosistemas urbanos me impactaron porque pasaba semanas en mitad de la naturaleza y cuando llegaba a los centros urbanos me molestaba el ruido, las prisas, contaminación, humo. En Asia las ciudades viven altamente contaminadas, concretamente en India, había barrios en los que la gente vivía en vertederos y pude ver a niños rebuscando entre la basura y eso es algo muy triste", recuerda.

Antes de comenzar su aventura acudió al Centro de Vacunación Internacional con un mapa con el itinerario que seguiría y la doctora le puso "todas" las vacunas: la rabia, la fiebre tifoidea, encefalitis japonesa. Alguna de estas vacunas, Nacho Dean tuvo que ponérselas también durante el viaje, como por ejemplo la de la rabia,

por la mordedura de un perro.

Durante sus tres años de viaje por todo el mundo también reconoce momentos "difíciles" como cuando contrajo la fiebre chikungunya,(no hay vacuna contra esta enfermedad) por la picadura de un mosquito en México y estuvo seis días con 41ºC de fiebre. Además, presenció un atentado terrorista en Daca, Bangladesh, en diciembre de 2013 y sufrió un intento de asalto con machetes en Honduras.

Tras descansar dos años, en 2018 decidió crear la Expedición Nemo, un desafío que consistía en unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. "Fue una expedición muy difícil, que me llevó mucho tiempo y que aprendí muchas cosas", rememora Dean que cruzó el Estrecho de Gibraltar; nadó de Grecia a Turquía y posteriormente el Estrecho de Bering entre América y Asia y, más tarde, el Mar de Bismarck al norte de la isla de Papúa. Finalmente atravesó el Mar Rojo, desde Egipto hasta Jordania.

Alguno de los problemas que ha podido observar en su aventura marina están relacionados con la presencia de residuos en el mar, la pesca de tiburones por su aleta en el Mar Rojo o las especies invasoras que están entrando en el Mediterráneo.

Nacho Dean ha indicado que su próxima aventura será navegando y que en la actualidad está escribiendo su segundo libro y realizando un documental sobre la Expedición Nemo.