SEO/BirdLife acerca la naturaleza a las aulas

Publicado 04/09/2018 18:55:55 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha participado en la elaboración de 11 unidades didácticas en inglés y 6 en español, que junto a una aplicación móvil, ayudará a niños y a profesores en materia de educación ambiental, en el marco del proyecto europeo 'Erasmus+ Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature', en el que participan diferentes asociaciones BirdLife europeas, como OTOP (Polonia), BirdWatch Ireland (Irlanda), CSO (República Checa), SOS/BirdLife (Eslovaquia) o MES (Macedonia).

La iniciativa se ha dado a conocer este martes 4 de septiembre en un evento que ha tenido lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid en el que han participado diferentes profesores e impulsores de la iniciativa, entre los que se encuentra el coordinador del citado proyecto, Miguel Muñoz, que ha apostillado que "el objetivo es introducir la educación ambiental en las escuelas de infantil y primaria (para alumnos de segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años y del primer ciclo de primaria, de 6 a 9 años)".

De esta manera, la organización ambiental, que denuncia la ausencia de educación ambiental en las aulas, promueve la importancia de acercar la naturaleza a las escuelas y reclama que el futuro pacto por la educación incluya la educación ambiental en su propuesta.

El proyecto también cuenta con unidades didácticas, entre las que figura '¿Cómo llegar a ser un buen observador de aves?', en la que la ONG ofrece diferentes ilustraciones de las aves migratorias junto con metodología de enseñanza con definiciones e información acerca de las cáscaras de huevo, las plumas, o los nidos de estas aves, entre otros recursos gratuitos accesibles para los docentes.

Al encuentro en Madrid ha acudido Philip Brunchner, creador e impulsor del colegio Bosqueescuela de Cerceda (Madrid) y autor de la 'Guía para la educación infantil al aire libre'. Durante el evento, Brunchner ha declarado que "es alucinante el nivel de concentración que tienen los niños al estudiar al aire libre, pasando el curso escolar en la naturaleza utilizando elementos para poder estudiar las asignaturas".

PRÓLOGO EN IRLANDA

El proyecto 'Erasmus+ Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature' reunió el pasado mes de julio en Irlanda a 60 profesores procedentes de España, Polonia, Irlanda, República Checa, Eslovaquia y Macedonia junto a expertos en educación ambiental para poner en común la importancia de la formación del profesorado a la hora de incorporar la naturaleza en las aulas.

Además, los profesores compartieron sus propias experiencias en torno a la educación ambiental en sus países de origen. Como resultado de la reunión en Irlanda, SEO/BirdLife ha ofrecido a los profesores de toda España un curso de educación medioambiental adaptado a las aulas y los terrenos de las escuelas españolas.

"En SEO/BirdLife estamos convencidos de la importancia que tiene la educación ambiental para afrontar los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. Por ello, junto con otras cinco organizaciones ambientales europeas que forman parte de BirdLife Internacional como nosotros y la Universidad de Gdansk (Polonia) hemos puesto en marcha este proyecto", ha reiterado el coordinador de Acción Social de SEO/BirdLife, Federico García.