La situación de los grandes fuegos activos en España es favorable aunque preocupa el de Castellón y surge uno en Zamora

Una casa y un coche calcinados por el incendio forestal a las afueras de Casavieja - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación de los grandes incendios forestales que permanecen este miércoles activos en España es favorable, aunque preocupa el flanco entre Tales y Alfondeguilla en el fuego de Vall d'Uixó (Castellón) y un incendio forestal en Fermoselle (Zamora) ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

El incendio que desde el sábado quema el entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, ha arrasado hasta el momento unas 9.300 hectáreas y afecta a un perímetro de 81 kilómetros. El flanco que más preocupa en este quinto día de lucha contra las llamas es el oeste, entre los términos de Tales y Alfondeguilla.

Afortunadamente, la noche ha servido para realizar "un trabajo importante de consolidación de determinados frentes" y ahora el operativo "está yendo un poco por delante de la emergencia".

Así se ha puesto de relieve tras la reunión del Cecopi que se ha desarrollado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en el área del siniestro.

Por otro lado, Protección Civil ha ordenado la evacuación de siete localidades zamoranas hacia Bermillo de Sayago debido al avance del incendio forestal declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en Fermoselle, municipio que también ha sido confinado, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En concreto, Protección Civil ha decretado la evacuación de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Záfara, cuyos vecinos deben dirigirse a Bermillo de Sayago. Asimismo, se ha ordenado el confinamiento de la localidad de Fermoselle ante la evolución del incendio.

El fuego se ha originado a las 13.05 horas de este miércoles y ha sido declarado IGR 1 a las 13.36 horas. Poco después de las 14.00 horas ha sido elevado a IGR 2 al poder comportar un grave riesgo para la población y para bienes no forestales, de acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente.

UNAS 9.500 PERSONAS CONTINÚAN EVACUADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El incendio de la Sierra Oeste se encuentra ya estabilizado y se han levantado todas las medidas de evacuación y confinamientos en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid las de la urbanización del Encinar del Alberche y de la pedanía de Peralejo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que se mantienen el resto de medidas que limitan la movilidad en la Comunidad de Madrid, concretamente las evacuaciones de Valdemaqueda y de Robledo de Chabela, así como las cinco urbanizaciones que pertenecen a San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa.

En la Comunidad de Madrid, unas 9.500 personas continúan evacuadas por el incendio de la Sierra Oeste y este miércoles unos 1.500 vecinos podrán volver a sus casas de la urbanización del Encina del Alberche y de la pedanía de Peralejo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que la vuelta de las 1.500 personas cuya evacuación ha acabado este miércoles será "dura" ya que la urbanización Encinar del Alberche fue "donde comenzó el incendio" y que por ello una "serie importante de viviendas" han quedado "arrasadas" o "afectadas" por las llamas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en 27.000 las hectáreas arrasadas por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, que aún sigue activo aunque evoluciona favorablemente, y que además ha destruido en torno a un centenar de viviendas.

Ayuso ha incidido en que estas viviendas son residencia habitual de vecinos afectados por las llamas, y que más tarde se procederá analizar cuántas segundas viviendas han sufrido daños por el incendio.

El incendio de la Sierra Oeste, que en un inicio estuvo dividido entres focos independientes, obligó a finales de la semana pasada a evacuar o confinar a un total de 55.000 madrileños, de los cuales apenas quedan 10.000 bajo estas restricciones tras el inicio de la desescalada anunciada el martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Actualmente quedan unos 10.000 evacuados, de los que en torno a un millar regresarán de vuelta a sus casas.

EL INCENDIO DE LA UTRERA (LEÓN) ES INTENCIONADO

Sobre el incendio de La Utrera (León), la alcaldesa de Valdesamario, María Cristina García, ha manifestado este miércoles que el incendio --que alcanzó en el día de ayer el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y obligó a evacuar a 66 personas-- es de carácter intencionado y podría estar provocado por la misma persona que intentó prender en la zona en dos ocasiones los días anteriores.

En Salamanca, el incendio declarado este martes en Berrocal de Huebra ha vuelto a índice de gravedad potencial (IGR) 1 este miércoles por requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

El incendio se originó a las 13.29 horas del martes, 28 de julio, se elevó a gravedad 1 a las 13.36 horas por la posibilidad de provocar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras y se dio por estabilizado y bajó a índice de gravedad 0 a las 16.30 horas al desaparecer las causas que motivaron la declaración.

MARLASKA INSTA A LAS CC.AA. A REFORZAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

En este contexto, el ministro del Interior ha instado a las comunidades autónomas a "reforzar las medidas preventivas y adaptarlas a la realidad de cada territorio" para reducir la probabilidad de que se produzcan incendios, favorecer su detección en fases iniciales y minimizar sus posibles consecuencias.

Grande-Marlaska ha realizado esta petición durante el Pleno del Consejo de Protección Civil, en el que ha solicitado a las autoridades autonómicas valorar la "adopción temprana" de iniciativas que "limiten temporalmente" el acceso o determinadas actividades en las zonas de mayor riesgo, "así como a fortalecer las acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía".

"La experiencia demuestra que una parte importante de los incendios forestales tiene origen en la actividad humana, por lo que la prudencia, la autoprotección y la concienciación ciudadana constituyen elementos esenciales para prevenir su aparición", ha manifestado el ministro durante su intervención de clausura del pleno, ante representantes de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

PELIGRO MUY ALTO O EXTREMO DE INCENDIOS POR LA OLA DE CALOR

La nueva ola de calor, que afecta desde este miércoles a la mayor parte del país, se prolongará al menos hasta el domingo con calor muy intenso en la mayor parte del país y peligro de incendios en niveles muy altos o extremos, como ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Aunque los vientos serán flojos durante la noche y la madrugada del miércoles y del jueves, este viento arreciará, es decir, soplará con más intensidad procedente del sur y del suroeste en el interior de la Península a partir del mediodía, con rachas que podrían superar los 30 ó 35 por horas o localmente algo más, dificultando las tareas de extinción.

La AEMET ha advertido de que el peligro de incendios será muy alto o extremo en buena parte del país durante estos días de ola de calor. Así, los niveles extremos se alcanzarán sobre todo este miércoles en la mitad norte y tercio oriental, así como en zonas de Extremadura y Andalucía.

El jueves, la situación será similar y el viernes descenderá el peligro de incendios en el Cantábrico, pero se mantendrá en niveles muy altos o extremos en el resto de la Península y Baleares, con los niveles más extremos en el interior peninsular.