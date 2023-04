Uralde: "Ribera debe rectificar y recuperar la evaluación de impacto ambiental en proyectos de renovables"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos y portavoz de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, debe "rectificar" y "recuperar" la evaluación ambiental para "todos" los proyectos de energías renovables.

López de Uralde ha defendido en una entrevista con Europa Press, que para la formación morada es necesario ir a un modelo energético cien por cien renovable, pero a la vez ser "muy cuidadosos con los impactos ambientales potenciales de esas fuentes de energía".

"Siempre hemos sido muy claros en la necesidad de avanzar hacia un modelo cien por cien basado en energías renovables. Eso es lo que defendemos y eso es por lo que por lo que trabajamos y creo que ese modelo de transición energética es el que refleja la Ley de Cambio Climático", ha asegurado no obstante el diputado que insiste en exigir la evaluación de impacto ambiental en todos los proyectos.

Para ello, ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda al Real Decreto de Medidas urgentes por el conflicto de Ucrania --que exime a estos proyectos de ese procedimiento con el fin de acelerar el despliegue--. En concreto, los morados proponen que en las zonas protegidas no se instalen renovables y se salvaguarden porque, Uralde afirma que, en realidad, hace falta muy poco territorio para conseguir establecer las fuentes de energía renovables que garanticen la productividad energética necesaria.

"Es menos del 1 por ciento del territorio nacional, es poco territorio pero hay que ubicarlo bien", defiende.

En ese contexto expone que desde Unidas Podemos sean "muy críticos" con esa decisión del departamento que dirige Teresa Ribera de eliminar las evaluaciones ambientales porque advierten de que esta una decisión que puede perjudicar a las renovables porque podría "beneficiar a los malos, a los que generan mayor impacto ambiental y perjudicar a los que realmente son cuidadosos con la evaluación ambiental".

CERRAR LAS NUCLEARES ANTES DE 2035

Todo ello, debería dirigirse en su opinión a alcanzar en plazo una transición energética en la que incluso ve posible no solo cumplir sino incluso adelantar el calendario de cierre de las centrales nucleares.

A su juicio "no tiene ningún sentido" ampliar la vida útil de las centrales nucleares más allá de lo ya establecido--como exige el sector-- debido a la evolución favorable de los precios de la energía. "La apuesta por las energías renovables está resultando muy efectiva", defiende el diputado de Unidas Podemos que afirma que estas son las que en menor plazo de tiempo están generando una energía más barata.

Así, insiste en que "sería absurdo" apostar por la nuclear con los riesgos que tiene cuando "no es necesaria" ya que, por ejemplo, en 2022 la energía eólica ya fue la principal fuente de producción eléctrica y la solar fotovoltaica está "consiguiendo récord de producción prácticamente cada día".

En definitiva, opina que "no tiene sentido cambiar el calendario de cierre" y vaticina que no solo no habrá ningún problema en cumplirlo sino que, al contrario, si las renovables siguen creciendo a este ritmo se podrá prescindir de ella antes de ese plazo.

Por otro lado, en materia ambiental, López de Uralde también ha hecho hincapié en la importancia de hacer cumplir la reciente normativa europea para evitar la deforestación importada, sobre todo de los bosques tropicales y la Amazonía; es decir, que se puedan comercializar en España productos que han contribuido a la tala de la selva. Para ello, considera que es preciso ser "muy estrictos" al seguir toda la cadena de valor de los productos.

Por otro lado, en cuanto al progreso en la acción climática, lamenta que 2022 fue "negativo" desde el punto de vista de las emisiones porque dada la sequía, la producción hidroeléctrica bajó y hubo que consumir más gas, lo que aumentó las emisiones de CO2, aunque confía en que ese incremento se va a corregir y "rápidamente" se va a empezar a notar una reducción de emisiones, precisamente por la entrada de más renovables.

EL CAMBIO CLIMÁTICO SE GANA O PIERDE EN LAS CIUDADES

En todo caso, cree que la "asignatura pendiente" en las emisiones españolas es el transporte y quiere que el país se alinee con la ambición climática de la Unión Europea y en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) --prevista para este año-- España se comprometa a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% de las emisiones en base al año 1990 para 2030.

Precisamente, una de las medidas de la Ley de Cambio Climático es la exigencia de poner en marcha zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, algo que "desgraciadamente sólo el 13 de las ciudades ha hecho", según advierte López de Uralde: "Es una de las asignaturas pendientes".

De hecho, el coordinador de Alianza Verde incide en que la lucha ecológica se va a ganar o a perder en las ciudades, donde vive la mayor parte d e la población y donde se produce el mayor consumo de recursos. "Las ciudades son grandes emisores de contaminación y por lo tanto, si queremos ganar la lucha ambiental, debemos ganarla en las ciudades", ha apostillado.

Una de las medidas sería cumpliendo las sentencias ambientales y, en ese sentido, López de Uralde lamenta que "desgraciadamente" falta conciencia sobre el cumplimiento de las leyes ambientales que "parecen de segunda" en las sentencias ante las grandes catástrofes.

"A la hora de la verdad, y lo vemos en las grandes catástrofes ambientales en España, no han tenido responsables que lo paguen judicialmente: En el Prestige o las minas de Bolidén, todo el mundo se fue de rositas. No es solo el Algarrobico o Valdecañas, es que en España se contamina mucho y se paga poco", ha sentenciado.

A ese respecto, reclama más conciencia social en el cumplimiento de las penas y sentencias, que tienen que cumplirse como con el resto de las leyes porque los delitos ecológicos son "gravísimos" y atentan contra la salud pública. "No es un problema de dureza del código penal, sino de aplicación de las penas que corresponden", aclara.

Por último, recuerda el proceso de la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, recientemente aprobada. El proyecto que fue aprobado en el Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición se enfrentó en el Congreso a una enmienda para excluir a los perros de caza y de trabajo que finalmente fue aprobada. "Fue una bomba de profundidad que el PSOE presentara una enmienda para salvar a los perros de caza que nos hizo muy difícil llevar esta ley hasta el final", admite.