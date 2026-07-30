Vox exige al Gobierno un plan nacional de prevención de incendios y reforzar la flota de hidroaviones del Estado

Árboles frutales quemados en un incendio forestal - Ángel Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley con el objetivo de impulsar una política nacional integral de prevención y lucha contra los incendios forestales y reforzar de manera urgente los medios aéreos de extinción del Estado.

Las iniciativas, recogidas por Europa Press, recogen que España "necesita abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción para avanzar hacia una política integral de prevención y lucha contra los incendios forestales".

De este modo, Vox propone diseñar una estrategia nacional integral de prevención y lucha contra los incendios forestales, integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil, que garantice una adecuada coordinación entre administraciones y dote al conjunto del dispositivo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios; y elaborar, con carácter urgente, un informe integral sobre la situación operativa de la flota estatal de aeronaves de lucha contra incendios, evaluando su estado de conservación, disponibilidad, necesidades de mantenimiento, modernización y renovación.

Asimismo, insta al Gobierno a autorizar, con carácter urgente, un presupuesto adicional para el mantenimiento intensivo de los CL-215T/CL-415 operativos, priorizando las aeronaves más cercanas a agotar sus horas de vuelo; a avanzar en la modernización y refuerzo de los medios aéreos de extinción, priorizando la renovación y ampliación de la flota de hidroaviones, el mantenimiento preventivo de las aeronaves y la máxima disponibilidad operativa durante las campañas de alto riesgo; y a reforzar los medios materiales y tecnológicos de la Unidad Militar de Emergencias, del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio y del resto de servicios de emergencia, garantizando que dispongan de equipos adecuados para afrontar incendios forestales de gran magnitud.

Vox pide al Ejecutivo que establezca un sistema de contratación centralizado con el fin de terminar con los 17 sistemas de contratación diferentes de las distintas regiones, al objeto de mejorar los procedimientos de adquisición de medios aéreos ligeros para la extinción de incendios; y que homogeneice los protocolos de actuación e impulsar la interoperabilidad entre los distintos cuerpos de emergencias, protección civil y bomberos, reforzando igualmente la formación y especialización del personal.

La formación apuesta por impulsar una gestión activa del monte, favoreciendo la limpieza forestal, el desbroce, el mantenimiento de cortafuegos, la creación de nuevos, el aprovechamiento forestal sostenible, el pastoreo, la ganadería extensiva y el resto de las actividades tradicionales que contribuyen a reducir el riesgo de incendios.

También reclama al Gobierno elaborar un nuevo Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, la modernización de embalses, la limpieza de cauces y la disponibilidad de recursos hídricos destinados a la prevención y extinción de incendios; y que promueva la incorporación de nuevas tecnologías, la investigación aplicada y los sistemas avanzados de prevención, detección temprana y extinción de incendios forestales, fomentando la colaboración entre administraciones públicas, universidades y centros de investigación.

Las iniciativas de grupo parlamentario también incluye que se endurezcan las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para los responsables de incendios forestales sobre montes o masas forestales; y que se reconozca el "papel estratégico" de agricultores, ganaderos y profesionales del medio rural en la conservación del territorio, la prevención de incendios forestales, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial de España.