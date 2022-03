El 13% de los universitarios abandona sus estudios de Grado, y más de la mitad lo hace en el primer año

El estudio no cuenta el abandono de una titulación para cursar otra ni el cambio para cursar la misma carrera en otra universidad

Solo tiene en cuenta a los alumnos de nacionalidad española que cursan un Grado en una universidad presencial

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 13% de los universitarios españoles abandona sus estudios de Grado, una cifra que desciende al 11% cuando se trata de estudiantes menores de 30 años, una cifra semejante a la de otros países de la OCDE. Y de aquellos que abandonan sus estudios, más de la mitad lo hace en el primer año de carrera.

Así lo revela el 'Estudio sobre el Abandono de los Estudios de Grado en el Sistema Universitario Español' elaborado por el Ministerio de Universidades y presentado este martes en la sede del Ministerio, en Madrid.

El informe solamente calcula el porcentaje de estudiantes que se han matriculado por primera vez en un Grado y no se han vuelto a matricular durante dos cursos seguidos ni han titulado en un máximo de cuatro cursos a partir del primero, es decir, no incluye el abandono de una titulación para cursar otra diferente o para cursar la misma en otra universidad.

Para el informe, se ha tomado como referencia los alumnos matriculados de nacionalidad española en estudios de Grado en universidades presenciales en el curso 2015-2016. Según el Ministerio, los datos con los que finalmente se ha trabajado son de casi 240.500 estudiantes.

Según el estudio, en general, las variables que más influyen en el abandono son las variables de naturaleza individual, referidas a características de cada estudiante o de su entorno familiar, seguidas de las variables relacionadas con el Grado que cursa.

MOTIVOS ACADÉMICOS: SUSPENSOS Y PRECIOS

Las variables relativas a la universidad en la que se estudia son las que menos impacto tienen. Aun así, el rendimiento académico del estudiante en el primer año, medido como el porcentaje de asignaturas que aprueba de entre el total de matriculadas, es la variable que, con diferencia, más peso tiene en el abandono.

La segunda variable que más cuenta en la probabilidad de abandono es el precio de la matrícula del grado cursado, mientras que otro factor de abandono es la edad de los estudiantes, que sigue teniendo un impacto, aunque se hayan escogido los estudiantes menores de 30 años. Aun con esta limitación, cuanto mayores son los estudiantes, mayor es su probabilidad de abandono.

Asimismo, el estudiantado de origen socieconómico bajo tiene mayor probabilidad de abandono de los estudios que aquellos de origen socioeconómico alto ante un pobre rendimiento el primer año, quienes provienen de centros públicos y concertados tienen más posibilidades de abandono ante un rendimiento medio-bajo respecto a los que provienen de centros privados.

En cuanto al Grado cursado, los estudiantes que cursan Grados conjuntos tienen una mayor probabilidad de abandono que quienes cursan grados simples; esta diferencia se amplía en el caso de los estudiantes con niveles medios de rendimiento.

DIFERENCIAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Otra conclusión que aporta el estudio es que la probabilidad de abandono difiere entre las diferentes áreas de conocimiento de los Grados; los estudiantes que cursan una carrera de la rama de Artes y Humanidades son los más proclives a dejar los estudios sin concluir, frente a los de Ciencias de la Salud que son quienes más continúan estudiando.

Quienes son becarios tienen más probabilidad de abandono que quienes no reciben beca cuando se enfrentan a un rendimiento medio-bajo el primer año y los becarios tienen mejor rendimiento el primer año que los no becarios, con lo que su mayor probabilidad de abandono no se debe a un peor desempeño, sino que su mayor vulnerabilidad social les hace más sensibles a los problemas académicos.

De hecho, los becarios más vulnerables económicamente, que se encuentran en el umbral más bajo de renta, tienen más probabilidad de abandonar que los becarios con mayor nivel de renta.