2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961 e iguala a 2024 con una temperatura media de 15ºC, según Aagesen

Archivo - Peatones por las calles de Sevilla en plena ola de calor. A 11 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España).

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

2025 fue uno de los cuatro años más cálidos desde 1961, inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y empató con 2024, al registrar una temperatura media de 15ºC. Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En este sentido, ha señalado que "los últimos cuatro años han sido los cuatro más cálidos de la serie histórica". Así, 2024 y 2025 empatan en tercer lugar, mientras que 2022 se sitúa como el más cálido de todos.

Al margen de ello, la titular de Transición Ecológica también ha destacado que, según el balance de AEMET, en España se han registrado desde 2022 un total de 153 récords de días cálidos y solo dos de días fríos. A su vez, ha explicado que durante el año pasado se registraron 25 récords de días cálidos y ninguno de días frío, cuando "lo esperable" en un clima sin efecto antropogénico hubiesen sido "20 de cada tipo, 20 fríos y 20 cálidos".

Así se ha expresado la ministra durante la presentación en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la "primera" campaña de publicidad institucional de sensibilización ante el cambio climático del Gobierno, que representa al planeta Tierra en la figura de una anciana y lleva por eslogan 'Cambio climático, el gran desafío de vuestra era'.