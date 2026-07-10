414 efectivos del Estado que colaboran en la extinción de Los Gallardos, según Protección Civil

Vivienda afectada por el incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha señalado este viernes que actualmente hay "414 efectivos, 124 vehículos, cuatro aviones, tres helicópteros y dos drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Guardia Civil y la propia Protección Civil desplegados para apoyar las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería).

"Todas las capacidades materiales y profesionales del Gobierno de España (están) a disposición para que consigamos con estas circunstancias meteorológicas tan adversas lo antes posible acabar con este devastador incendio que tantísimo daño ha provocado", ha indicado en el marco de una entrevista en el programa Mañaneros 360 de RTVE recogida por Europa Press.

Barcones se está desplazando de manera urgente a la zona de Los Gallardos para seguir desde esta tarde "de cerca" la situación y coordinar la respuesta institucional, según ha señalado el organismo a través de su perfil en 'X'. En la entrevista en RTVE, la secretaria general de Protección Civil ha indicado que "hay que dar tiempo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las debidas averiguaciones" sobre las causas del fuego.

"Nosotros, desde Protección Civil, estamos centrados en la emergencia, en acabar con este incendio, en poner todos los medios del Estado, como ha sido desde el primer momento, a disposición de la Dirección de la Emergencia de la Junta de Andalucía. Hemos estado coordinados y con la máxima colaboración desde el primer momento, toda la noche, trabajando para que todos los efectivos que necesitaba la Dirección de la Emergencia se incorporaran de manera inmediata", ha resaltado.

Por el momento, ha indicado que las condiciones meteorológicas en el área son "adversas" y que "el flanco derecho del incendio está muy complicado". Según ha dicho, hay que "dar tiempo" a los equipos de extinción para que encuentren la oportunidad de poder extinguir" el fuego.

Preguntada sobre por qué no se mandó el mensaje ES-Alert a la población de la zona efectada por el fuego, ha recordado que el envío de este aviso no es competencia de la Administración General del Estado. "Estoy segura de que cuando acabe la extinción se ofrecerá toda la información y también se especificará el motivo por qué no se utilizó esta herramienta, cuáles eran las condiciones", ha indicado.