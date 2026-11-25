El 43 Grupo cierra la campaña contra incendios con más de 1.923 horas de vuelo y 5.293 descargas en 539 actuaciones. - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio ha culminado la campaña de lucha contra incendios forestales de 2026 --desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de octubre-- tras realizar un total de 539 actuaciones en España y Portugal, acumular 1.923 horas y 15 minutos de vuelo y efectuar 5.293 descargas de agua, equivalentes a más de 31 millones de litros, según el balance difundido este miércoles por la unidad.

"Estas cifras reflejan la intensidad del esfuerzo operativo desarrollado por la unidad en una de las campañas más complejas de los últimos años", ha destacado el 43 Grupo.

La unidad realizó las primeras actuaciones de este verano a principios de junio en incendios como el de Los Garres (Región de Murcia), así como en los municipios onubenses de Alosno y Villanueva de los Castillejos. En julio y agosto, el incremento de las temperaturas y el deterioro de las condiciones meteorológicas se tradujeron en una creciente demanda de medios aéreos de extinción.

De esta manera, la unidad encadenó 61 días consecutivos de operaciones entre el 23 de junio y el 24 de agosto, con 451 actuaciones y más de 4.542 descargas de agua en 28 provincias y Portugal. Entre otros, colaboraron en la extinción del fuego en La Mierla (Guadalajara), donde efectuaron más de 370 descargas de agua.

A su vez, llevaron a cabo 215 descargas de agua en una sola jornada durante los incendios de Burgohondo (Ávila), San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado (Madrid), cuya evolución y afección a territorios de distintas comunidades autónomas motivaron, el 23 de julio, la declaración por primera vez en España de una emergencia de interés nacional por incendios forestales, con la activación de la situación operativa 3.

Durante este mismo periodo, el 43 Grupo intervino en otros fuegos de especial relevancia, como los declarados en La Vall d'Uixó (Castellón), Igüeña (León), La Bisbal d'Empordà (Girona), Los Gallardos (Almería), Orés (Zaragoza) y Lozoyuela (Madrid), "dando respuesta a las necesidades de extinción en numerosos puntos del territorio nacional".

En el mes de agosto, la actividad incendiaria continuó siendo elevada en diferentes regiones de España. Andalucía fue uno de los principales escenarios, entre otros por el incendio de Niebla (Huelva).

Aunque la evolución de las condiciones meteorológicas permitió reducir de forma progresiva la intensidad de la campaña, durante septiembre y octubre continuaron registrándose incendios en distintas comunidades autónomas. Entre ellos destacaron los de Tuéjar (Valencia), Igualeja (Málaga), Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense).

"ESTRECHA COLABORACIÓN" CON OTROS ORGANISMOS

En su balance, la unidad ha destacado cómo la magnitud de los incendios ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de la cooperación internacional y de la coordinación entre los diferentes organismos implicados en las labores de extinción. De esta manera, ha señalado que cuatro aviones anfibios Canadair CL-415 procedentes de Italia y Grecia se incorporaron al dispositivo de extinción de los incendios que afectaban a Madrid y Ávila en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, operando junto a los medios del 43 Grupo tras su llegada a la Base Aérea de Torrejón.

Además, la unidad también proyectó sus capacidades fuera del territorio nacional mediante su participación en las labores de extinción del incendio forestal de Vouzela (Portugal). En definitiva, el 43 Grupo ha destacado que los resultados obtenidos durante esta campaña son fruto del trabajo de "todos los profesionales" que lo integran.

En este sentido, también ha puesto de relevancia la "estrecha colaboración" existente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios autonómicos de extinción y el resto de organismos implicados, algo que ha calificado como "esencial" para integrar los medios aéreos en los diferentes dispositivos de lucha contra incendios forestales.