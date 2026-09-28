Unos 500 municipios ignoran la recomendación de la ONU para que niños no vayan a los toros, según Fundación Franz Weber

Una corrida de toros. - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 500 municipios ignoran la recomendación de la ONU para que los niños no asistan a espectáculos taurinos, según ha denunciado la Fundación Franz Weber.

En un comunicado, la entidad recuerda la Observación número 23 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en febrero de 2026 recomendó establecer los 18 años como edad mínima para participar en eventos taurinos.

Según recuerda, el organismo solicitó formalmente a España "establecer la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y llevar a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños la violencia asociada a las corridas de toros".

Si bien, la entidad ha alertado sobre "la proliferación de promociones dirigidas a menores para acceder a eventos taurinos" y ha criticado que varias comunidades autónomas permiten "encierros infantiles" y la participación de menores en actividades de adultos.

En concreto, la fundación ha identificado incumplimientos en municipios de pequeño tamaño, como el "chiqui bueyes" de Fuentes de Ropel en Ávila, de tamaño medio como Moncada en Valencia con su "día infantil taurino", y en grandes ciudades como Gijón, Valencia o Murcia, donde, según indica, las administraciones locales apoyan descuentos u ofertas de acceso a ferias taurinas con precio especial para menores.

El investigador y coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez, ha explicado que la advertencia del Comité "pone sobre la mesa el peligroso negacionismo sobre los derechos de la infancia" y ha insistido en que "las familias no tienen un derecho absoluto, casi medieval, sobre la exposición de sus hijos a prácticas que pueden tener un impacto nocivo sobre su desarrollo psíquico, moral o físico".