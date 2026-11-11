El 70% de los países tiene sistemas de alerta temprana, pero persisten brechas en los más vulnerables, según un estudio. - OMM

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 136 países ha informado de que dispone de algún tipo de capacidad de alerta temprana multirriesgo, 17 más que en marzo de 2025, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esto eleva la cobertura mundial al 70% de las naciones, con un incremento del 143% en el número de países desde que comenzaron a recopilarse datos en 2015.

Sin embargo, ambos organismos han advertido de la persistencia de importantes carencias en los países más vulnerables y han reclamado un refuerzo de la prevención ante la intensificación de El Niño.

"Si realmente queremos reducir las pérdidas y los daños, fortalecer la alerta temprana y la acción temprana en los países más vulnerables debe ser una prioridad mundial absoluta", ha señalado Kamal Kishore, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres y jefe de la UNDRR.

El análisis ha revelado que existe una "fuerte correlación" entre los sistemas de alerta más completos y un menor impacto de los desastres. Según el informe, las naciones con capacidades de alerta temprana sustanciales o integrales registraron una mortalidad relacionada con desastres 6,1 veces menor que los países con sistemas limitados o moderados. Además, registraron 3,2 veces menos personas afectadas por desastres.

No obstante, el estudio ha señalado que persisten importantes deficiencias en estos sistemas, especialmente entre los países con menor capacidad para adaptarse a los crecientes riesgos climáticos. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) presentan la menor cobertura declarada, mientras que los países menos adelantados (PMA) obtienen las puntuaciones más bajas en cuanto al grado de desarrollo global de sus sistemas, a pesar de registrar la mayor mejora con respecto a sus puntuaciones iniciales.

MARCOS DE ACCIÓN ANTICIPATORIA

De acuerdo con los autores, la eficacia de los sistemas de alerta temprana depende de su capacidad para activar acciones oportunas mediante la planificación gubernamental, la participación comunitaria y una financiación adecuada. Estas capacidades resultan esenciales ante los efectos de El Niño.

En 2025, los marcos de acción anticipatoria activos aumentaron un 70%, de 154 a 262, en 75 países. Además, se registraron 146 activaciones en 54 países, que beneficiaron directamente a 9,6 millones de personas con el respaldo de 119,9 millones de dólares en financiación preestablecida.

Todas las regiones han comunicado una cobertura de alerta temprana de al menos el 50%, y África ha registrado el mayor avance anual, con 11 países adicionales y una cobertura regional del 77%. Europa y Asia Central mantienen los sistemas más completos, mientras que los Estados árabes presentan el menor nivel de exhaustividad. En este indicador, África iguala a América y el Caribe.

Asimismo, la proporción de miembros de la OMM que compartían datos de al menos una estación compatible con la Red Mundial Básica de Observación pasó del 37% en 2023 al 52% en 2025, lo que refuerza la base de los pronósticos y las alertas. Por otra parte, en junio de 2026, 38 países disponían de sistemas de alerta por difusión celular plenamente operativos y otros 17 estaban en las fases finales de desarrollo.

EL NIÑO PODRÍA ALCANZAR UNA INTENSIDAD "SIN PRECEDENTES"

El informe se ha publicado después de que el último pronóstico climático estacional de la OMM señalara que el actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad "sin precedentes". La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, ha indicado que, si bien no se puede detener este fenómeno, sí se pueden prevenir "muchas de sus peores consecuencias para la humanidad".

"Los sistemas de alerta temprana nos permiten anticipar los riesgos y actuar antes de que las condiciones meteorológicas extremas provoquen un desastre humanitario", ha recalcado.