El 76,2% de hogares no mejoró la eficiencia de viviendas o edificios porque es "muy caro", según el INE

Archivo - Imagen del momento en que se añade un módulo tridimensional al edificio en construcción de una promoción de vivienda protegida en Barcelona. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 76,2% de hogares con viviendas en propiedad argumenta que la principal razón para no mejorar la eficiencia de su vivienda o edificio era su precio, al afirmar que es "muy caro", según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Módulo sobre energía y medioambiente' publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la encuesta añade que el 19,5% de los hogares españoles en 2025 residía en viviendas en las que se había realizado alguna reforma de eficiencia energética en los últimos cinco años, por ejemplo, mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción de la vivienda o del edificio.

Además, en el 34,4% no se habían acometido mejoras, pese a considerarse necesarias, y en el 46,0% restante no se habían realizado y tampoco se consideraban necesarias.

La encuesta, elaborada a partir de una muestra de 72.000 personas recogida entre febrero y mayo de 2025, revela que el porcentaje de hogares que declaró necesitar mejorar la eficiencia energética de su vivienda fue mayor entre los de ingresos bajos (41%) que entre los de ingresos más altos (25,3%).

Esta diferencia se acentuaba en viviendas de mayor antigüedad. De esta manera, alrededor de la mitad (51,2%) de los hogares con ingresos bajos y que residían en viviendas construidas antes de 1960 necesitaba mejoras, frente a la cuarta parte (27,5%) entre los de ingresos más altos.

Entre los hogares que residían en viviendas en propiedad, la principal razón para no acometer mejoras en su vivienda o edificio era su precio (el 76,2% señalaban que "es muy caro"). En cambio, los "problemas administrativos" y la "dificultad para encontrar profesionales" eran argumentos minoritarios (con un 2,6% y 1,8% de los hogares, respectivamente).

Por otro lado, el 79,0% de los hogares afirma que recicló "siempre o casi siempre" las botellas de plástico en 2025, mientras que el 9,2% declaró no hacerlo "nunca o casi nunca". En este sentido, las CCAA más 'recicladoras' fueron Comunidad Foral de Navarra (94,7%), Baleares (88,5%) y País Vasco (87,7%). Y los más bajos en Región de Murcia (65,9%), Extremadura (69,6%) y Castilla-La Mancha (71,1%).

EL 64,6% VIVE A MENOS DE 400 METROS DE UN ESPACIO VERDE PÚBLICO

El estudio del INE también aborda el tema de los espacios verdes e indica que el 64,6% de los hogares en 2025 vivía a menos de 400 metros de un espacio verde público. Por nivel de renta, los hogares con mayores ingresos tenían un espacio verde público a menos de esa distancia con una ligera mayor frecuencia que los de menos ingresos (67,1% vs 62,5%).

Por comunidades autónomas (CCAA), los mayores porcentajes se observaron en Comunidad Foral de Navarra (77,5%), Castilla y León (75,9%) y La Rioja (74,2%) y los más bajos en Canarias (49,9%), Baleares (57,7%) y Andalucía (61,2%).

EL COCHE, EL PRINCIPAL MÉTODO DE TRANSPORTE

Sobre movilidad, la encuesta detalla que el medio de transporte más utilizado por las personas de 16 o más años en 2025 fue el coche (lo usó el 53,5%). Por detrás se situaron el transporte público (25,4%), los desplazamientos a pie (16,3%), la motocicleta (2,1%) y la bicicleta (1,8%).

Por edad, el transporte más frecuente entre los jóvenes de 16 a 29 años fue el transporte público (43,4%). En el resto de tramos de edad, el coche destaca como el transporte más utilizado, especialmente en las personas de 30 a 64 años. De acuerdo con el INE, el uso del coche fue mayor en los municipios de menor tamaño, mientras que el del transporte público fue mayor en los de mayor tamaño.

Así, el 73,5% de las personas que residían en municipios de menos de 10.000 habitantes usó el coche, frente al 29,6% de los residentes en municipios de mayor tamaño. En comparación, el transporte público fue el principal medio en los municipios más poblados para casi la mitad de sus habitantes (48,8%) frente al 10,9% en los de menor tamaño.

Teniendo esto en cuenta, la investigación detalla que el 68,3% de las personas de 16 a 65 años que trabajaban o estudiaban podía llegar a su lugar de trabajo o estudio en menos de una hora utilizando transporte público, bicicleta o a pie. Sin embargo, el porcentaje es más alto en los municipios de más de 500.000 habitantes y más bajo en los de menos de 10.000 (74,8% vs. 60,3%).

También apunta a diferencias al tener en cuenta la renta y la antigüedad del vehículo. En lo que respecta a la primera variable,

la proporción de hogares sin vehículo se reducía a medida que aumentaba el nivel de ingresos. Así, casi cuatro de cada diez hogares de menor renta no disponían de vehículo, frente a uno de cada diez en el de mayor renta.

En lo relacionado con la segunda, los hogares con menores ingresos tenían en mayor medida vehículos con más de diez años, mientras que los de mayor renta disponían de vehículos más nuevos y, con mayor frecuencia, tenían más de uno.