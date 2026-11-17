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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de AccessibleEU, Jesús Hernández-Galán, ha señalado que "la transformación digital representa una oportunidad para facilitar la participación de todas las personas en la sociedad", al presentar los resultados del Digital Trust Index 2025 que revelan un grave incumplimiento de los estándares de accesibilidad en los sitios web españoles.

Según los datos recogidos por AccessibleEU, el Centro Europeo de Accesibilidad impulsado por la Comisión Europea y liderado por Fundación ONCE, el 95% de las páginas de inicio analizadas en 2025 ha presentado incumplimientos de los requisitos de accesibilidad evaluados. De las 12.222 páginas de inicio evaluadas, únicamente 595 no presentaron incumplimientos en los requisitos analizados, mientras que en las 11.627 restantes se detectaron problemas de accesibilidad.

El análisis, basado en la evaluación de páginas de inicio de sitios web de distintos ámbitos, como empresas, administraciones públicas y entidades sociales, ha permitido identificar posibles incumplimientos de determinados requisitos de accesibilidad digital.

Los resultados reflejan, según AccessibleEU, "la importancia de seguir incorporando requisitos y criterios de accesibilidad desde las primeras fases de diseño y desarrollo de los entornos digitales, para facilitar su utilización por parte de toda la ciudadanía".

Los incumplimientos detectados ha traducirse en barreras para las personas usuarias, relacionadas, entre otros aspectos, con "la percepción del contenido, la navegación, la interacción mediante teclado o tecnologías de apoyo y la cumplimentación de formularios".

Estas dificultades afectan especialmente a las personas con discapacidad visual, auditiva, física o intelectual, condicionando su experiencia al realizar actividades como consultar información, hacer una compra o acceder a un servicio digital.

Más allá del cumplimiento de los requisitos técnicos, AccessibleEU ha puesto de manifiesto que la accesibilidad también debe analizarse desde la experiencia de quienes utilizan los servicios digitales.

Los indicadores recopilados por el Centro han revelado que "más del 75% de las personas con discapacidad en España encuentra dificultades al utilizar sitios web o aplicaciones de las administraciones públicas", lo que pone de manifiesto que todavía existen importantes barreras para acceder a determinados servicios digitales en igualdad de condiciones.

Este indicador introduce, según AccessibleEU, "una perspectiva complementaria a las evaluaciones técnicas, al poner el foco en las condiciones reales de acceso a los servicios digitales". La posibilidad de solicitar una cita, presentar documentación o realizar un trámite de manera autónoma depende tanto del diseño de las plataformas como de su compatibilidad con las necesidades de las personas usuarias.

La accesibilidad ha adquirido especial relevancia en el ámbito privado, donde servicios como "la banca electrónica, el comercio online, las comunicaciones digitales o los libros electrónicos forman parte de actividades esenciales para la participación social y económica". Garantizar experiencias digitales accesibles contribuye a mejorar la usabilidad, facilitar la autonomía personal y ampliar el acceso a productos y servicios.

El director de AccessibleEU ha insistido en que "para aprovechar plenamente sus beneficios, es fundamental que la accesibilidad forme parte del diseño de los productos y servicios desde el inicio". La normativa europea impulsa esta transformación digital más accesible, con la aplicación desde el 28 de junio de 2025 de los requisitos derivados de la Ley Europea de Accesibilidad, que se suma a otras disposiciones europeas ya existentes como la Directiva (UE) 2016/2102.

La Directiva (UE) 2019/882, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 11/2023, ha establecido requisitos para ámbitos como "los servicios bancarios dirigidos a consumidores, el comercio electrónico, los libros electrónicos y determinados productos y servicios tecnológicos". Su aplicación refuerza, según la organización, la necesidad de integrar la accesibilidad en los procesos de desarrollo y prestación de servicios, teniendo en cuenta diferentes necesidades físicas, sensoriales y cognitivas.

Hernández-Galán ha destacado que "la normativa europea nos proporciona un marco común, y el siguiente paso es seguir impulsando su aplicación práctica mediante conocimiento, formación y colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil".