Aagesen dice que el fondo España Crece incluye "al menos 1.000 millones en transferencias" para contribución climática

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una reunión con el economista y académico británico, Nicholas Stern, en la sede del Ministerio, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado este lunes que el fondo España Crece --presentado en febrero y dotado con 10.000 millones de euros en instrumentos que son híbridos, préstamos, avales y ayuda directa-- contará con "al menos 1.000 millones de transferencias y 1.800 de préstamos que se van a destinar 100% a contribución climática".

"Hablamos de renovación energética de edificios, proyectos de demostración y medidas de apoyo a la eficiencia energética, la integración renovable, la movilidad", ha indicado.

Este ha sido uno de los ejemplos que ha utilizado al presentar el acto 'Impulsando la Transición hacia un futuro sostenible: cómo cerrar la brecha de inversión'. Durante su intervención, ha puesto en valor los avances en transición ecológica en España, pero también ha señalado que su Ministerio "necesita seguir trabajando".

Entre otras cuestiones, ha mencionado instrumentos público-privados como el fondo España Crece o los 1.000 millones de euros anunciados en febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "para actividades del sector, del sector primario, agua, gestión forestal", etc.

Más allá de ello, ha destacado que hay "un gran apetito" por invertir en sostenibilidad en España. De esta manera, ha recordado que en 2024 se alcanzaron 91.000 millones de euros en préstamos sostenibles y que los Bonos Verdes "ya han acumulado y superado" los 185.000 millones de euros.

Así ha puesto en valor que el país tiene una "planificación clara" con "el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan Nacional de Adaptación, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o, por ejemplo, la planificación hidrológica".

Además, ha recalcado que España cuenta con una posición geográfica "totalmente estratégica", una infraestructura que es "muy robusta" y un ecosistema empresarial "extraordinariamente dinámico".