Aagesen dice que "el Gobierno estará ahí si las CCAA entienden que es necesario el nivel 3" por los incendios

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios, a 18 de agosto de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha recalcado este lunes que "el Gobierno estará ahí si las comunidades autónomas (CCAA) entienden que es necesario el nivel 3" del Sistema de Protección Civil para hacer frente a la oleada de incendios que asola España estos días. Este nivel, el máximo del Sistema, daría el mando de la emergencia al Ministerio del Interior.

"Nuestra visión es que si las comunidades autónomas entienden que es necesario el nivel 3, nosotros estaremos ahí, por supuesto", ha señalado la ministra tras visitar el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).

Durante su intervención, ha detallado que hay "1.400" efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en primera línea de fuego. Asimismo, la unidad militar tiene otros 2.000 efectivos en labores adicionales de logística y apoyo. Al margen de la UME y tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también hay 500 efectivos adicionales del Ejército de Tierra y 100 efectivos de la Armada. Asimismo, Interior tiene ahora mismo 5.000 guardias civiles desplegados por distintas partes de España y 375 policías nacionales.

Aagesen ha recalcado que Transición Ecológica lleva trabajando en la campaña de extinción de incendios desde el inicio de la temporada de fuegos el pasado 1 de junio. Así, ha recordado que desde el Ministerio han reforzado las inversiones y los medios. Actualmente, disponen de 56 medios aéreos y once Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) que "están a disposición y trabajando" en los distintos focos.

"De forma inmediata veremos nuevos retenes, en este caso hablamos de cinco retenes de bomberos forestales, más tres equipos autobomba, más cuatro equipos especializados 'pick-ups' de motobomba que estarán disponibles en este caso concreto para Jarilla (Extremadura)", ha explicado.

Además, ha mandado un mensaje de agradecimiento por los medios que van a llegar desde distintos países europeos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

En este marco, la ministra ha recalcado que el Gobierno está "pendiente y trabajando" para que todos los medios que estén disponibles lleguen lo antes posible y ha recordado la apuesta del Gobierno por una hoja de ruta contra el cambio climático.

"Tenemos que apostar por una agenda que luche contra el cambio climático y que proteja a un país especialmente vulnerable. Y además, en materia de prevención y extinción, como también dijo ayer el presidente, lo que hemos hecho en este Gobierno es siempre ampliar e incrementar el presupuesto destinado precisamente a esas labores.