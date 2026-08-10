AEMET actualiza su previsión para el eclipse: nubes en el norte y este peninsulares y tormentas en zonas montañosas

Playa con nubes en Asturias, turismo - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 12 de agosto, día del eclipse solar, vendrá marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, según la actualización de la previsión especial que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este lunes. La excepción estará en el área cantábrica, así como en zonas del litoral gallego y de Alborán, donde se prevé que predominen los cielos nubosos.

No obstante, el organismo estatal ha puntualizado que por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular que podrán interferir localmente en la visualización del eclipse. De acuerdo con el pronóstico, esta nubosidad será más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla-La Mancha y Sistemas Béticos orientales.

Por lo demás, el pronóstico no recoge precipitaciones. En lo que concierne a Canarias, espera que se registren cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

Durante estos días, AEMET ha señalado a que las temperaturas serán altas en la Península y las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, excepto por el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares.

De hecho, podrán sobrepasarse los 40ºC en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste. En líneas generales, el organismo estatal ha apuntado a que soplará viento flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales de Galicia y litorales del sudeste.

En este marco, predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, en Galicia con viento de norte y el Cantábrico con régimen brisas. Asimismo, en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Por otro lado, el organismo estatal ha recalcado que se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance ese día los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares. Las excepciones estarán en algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente Moderado o Alto. En Canarias se prevé en general un nivel Moderado, con áreas de peligro Alto o Muy Alto.

UNA JORNADA ESTABLE Y CALUROSA, CON NUBES EN EL NORTE Y EL ESTE

Por su parte, Eltiempo.es ha coincidido en decir que el miércoles será una jornada estable y calurosa en España y que se esperan cielos prácticamente despejados en la mayor parte del país. Como excepciones, ha remarcado que habrá presencia de nubes bajas en el norte de Galicia y otras zonas del área cantábrica, en especial Asturias y oeste de Cantabria. Si bien dejarán los cielos más cubiertos, a la hora del eclipse podrían comenzar a abrirse claros.

De forma paralela, el portal meteorológico también prevé nubes bajas en la zona del Estrecho, sobre todo en las costas de Málaga y Granada, además de Ceuta y Melilla. Durante la tarde, espera que se forme nubosidad de evolución en distintas zonas de montaña del norte y del este peninsular, lo que podría dificultar la observación del eclipse en algunos puntos.

Por zonas, Eltiempo.es ha concretado que en el norte se desarrollarán nubes en el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y los Pirineos. Esta nubosidad afectará a puntos del interior de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, así como a La Rioja y el norte de Navarra. De hecho, las nubes en los Pirineos serán más abundantes, lo que podría complicar en mayor medida la visibilidad.

En lo referente al tercio este peninsular, ha señalado que las áreas más afectadas serán el interior de Cataluña, el norte y el sur de Aragón, especialmente el este de Teruel, el interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como las sierras del este de Andalucía. De acuerdo con la previsión actual, el portal meteorológico no descarta que se registren chubascos o tormentas aisladas en los Pirineos, sobre todo en el Pirineo catalán y en las sierras del este de Andalucía.

En las zonas costeras del Mediterráneo se prevén intervalos de nubes altas. Según ha dicho, este tipo de nubosidad no debería impedir la observación del eclipse en principio. En cuanto a las temperaturas, Eltiempo.es ha explicado que se prevén máximas superiores a los 35-37ºC en buena parte del interior peninsular y en Baleares. De hecho, podrían alcanzarse los 40ºC en puntos del suroeste, especialmente en el valle del Guadalquivir, así como de forma puntual en el valle del Ebro.

En el norte peninsular, las máximas se situarán en torno a los 25-27ºC en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En Canarias, oscilarán entre los 26-32ºC. En el resto de zonas costeras y en áreas de montaña también se esperan valores más moderados. El portal meteorológico ha incidido en que aunque las temperaturas ya habrán comenzado a bajar a la hora del eclipse, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte de España.