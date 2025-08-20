AEMET avisa: aún quedan zonas con peligro de incendios en el oeste y sur de la Península

MAPA | Más de 380.000 hectáreas calcinadas en agosto: consulta cómo han afectado los incendios por municipios
Llamas del fuego de Quiroga, a 20 de agosto de 2025, en Bendollo, Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press
Actualizado: miércoles, 20 agosto 2025 10:18
MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que el peligro de incendios ha descendido en España en líneas generales tras la remisión de la ola de calor el pasado lunes.

Aún así, ha avisado de que aún quedan aún zonas con peligro muy alto o extremo de incendios, sobre todo en el oeste y sur de la Península.

"Quedan aún zonas con peligro muy alto o extremo, sobre todo en el oeste y sur de la Península, por lo que no hay que bajar la guardia. ¡Precaución!", ha señalado a través de un mensaje en la red social 'X'.

