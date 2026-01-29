AEMET hará excepcionales los turnos de 24 horas y reducirá el teletrabajo para sus predictores a partir de primavera

Mapa de avisos de AEMET. - AEMET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eliminará los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción, según ha trasladado el organismo estatal a los trabajadores en un documento al que ha tenido acceso Europa Press. Este cambio se producirá a partir de la primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de meteorología según han añadido a Europa Press fuentes de AEMET.

"El objetivo fundamental de considerar excepcional la modalidad de turnos de 24 horas y la reducción del teletrabajo es garantizar la prestación del servicio de forma eficiente, continua y perfectamente organizada, acorde con las necesidades y expectativas de la sociedad", señala el organismo en el texto remitido a la plantilla.

Los trabajadores de estos centros --unos 140 del total de 1.000 del organismo estatal-- son responsables, entre otras funciones, de la elaboración de los pronósticos meteorológicos y de la emisión de avisos por fenómenos adversos. En el documento, AEMET también traslada a la plantilla que estos dos cambios con respecto a los horarios de 24 horas y el teletrabajo nacen de las revisiones periódicas que la propia AEMET hace de su funcionamiento, similares a las que llevan a cabo otras instituciones públicas.

DANA DE VALENCIA Y 'APAGÓN' EN 2025

"En un contexto de cambio climático, en el que los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes e intensos, resulta imprescindible contar con un servicio meteorológico estatal sólido y fiable. Episodios recientes, como la dana del 29 de octubre de 2024, han puesto de manifiesto la importancia de disponer de una vigilancia meteorológica continua y de una capacidad de respuesta eficaz. También situaciones extraordinarias, como el apagón de abril de 2025, evidencian la necesidad de que los servicios esenciales funcionen con la máxima garantía, incluso en escenarios complejos", señala también en el documento la AEMET. No obstante, fuentes del organismo han precisado a Europa Press que en ninguna de las dos situaciones se detectaron "debilidades" por los turnos de 24 horas o el teletrabajo.

AEMET explica que aunque los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", en los últimos años se han convertido "en la práctica" en la forma habitual de organización en varios centros de predicción. En este sentido, señala que hay evidencias científicas que demuestran que los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores.

"En una actividad como la meteorología, que exige una vigilancia constante de la atmósfera, resulta esencial mantener la atención durante toda la jornada, algo que no puede garantizarse adecuadamente en turnos de 24 horas. Además, este tipo de jornadas puede tener un impacto negativo en la salud", argumenta.

TELETRABAJO: REDUCE LA "ROBUSTEZ" DEL SERVICIO

Además, detalla que el teletrabajo, que se extendió en AEMET a raíz de la pandemia de COVID-19, "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".

Frente a esto, considera que la presencialidad favorece una mejor coordinación, facilita la transferencia de conocimiento y permite una gestión más eficaz de las incidencias técnicas. "Por este motivo, el teletrabajo debe quedar limitado a turnos de noche, fines de semana y festivos en situaciones meteorológicas favorables", aclara.

LOS SINDICATOS SE OPONEN A LOS CAMBIOS "DRÁSTICOS"

La representación sindical en AEMET --UGT, CCOO y CSIF--, se ha opuesto a estas dos medidas y en diciembre organizó una concentración frente a la sede del organismo que reunión a medio centenar de personas, según los convocantes. Se reúnen una vez al mes con AEMET en el marco del grupo de trabajo perteneciente a la mesa delegada que los sindicatos tienen en cada ministerio con la Administración General del Estado (AGE).

Para estas organizaciones, AEMET no puede llevar a cabo un cambio "muy drástico" en las condiciones de trabajo y en la operativa del organismo estatal y además hacerlo "todo a la vez" y en "perjuicio para la plantilla". "Esto requiere de un análisis, unas soluciones a muy largo plazo que no se pueden implantar ahora mismo, pero que pasan necesariamente por más plantilla", ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en MITECO-MAPA, Javier Chamorro.

PIDEN UNA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA

Entre otras cosas, reivindican una oferta pública de empleo extraordinaria. Al margen de eso, apuntan a temas como al retributivo. En este aspecto, Chamorro ha destacado que hay personal en AEMET con trabajos "muy técnicos" que no se puede mover a otros Ministerios. Si bien ha recalcado que tienen "una vocación de servicio muy grande", también ha lamentado que haya nuevos incorporados al organismo estatal que estén teniendo problemas dado que con su sueldo no pueden hacer frente al coste de vida en las islas o las grandes capitales.

Más allá de ello, critican que el organismo presentara el verano pasado su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2025-2029 sin previa negociación con ellos y reclaman que esta negociación de vuelva a abrir. De acuerdo con Chamorro, las organizaciones sindicales van a reunirse para decidir si continúan con las movilizaciones o directamente convocan una huelga.

AEMET OFRECE MEDIDAS MITIGADORAS PARA CADA CENTRO

AEMET presentó su nuevo Plan Estratégico a principios de julio de 2025, que sometió de manera previa a audiencia pública a todo el personal, incluyendo a los sindicatos, según han señalado a Europa Press fuentes del organismo. El día 31 de ese mes, recibieron la confirmación de que se les había autorizado unas bases para negociar un nuevo reglamento de horarios especiales, conversación que comenzaron en septiembre.

Así, señalan que en una reunión técnica con los jefes de los equipos se comentó que se iba se iba a proceder a avanzar en esa línea-- eliminación de los turnos de 24 horas habituales y reducción del teletrabajo. A raíz de ello, FSC-CCOO convocó una concentración en diciembre, según han explicado fuentes del organismo.

AEMET NO DESCARTA MEDIDAS MITIGADORAS

De acuerdo con AEMET, la plantilla se ha estabilizado en los últimos años. Aún así, el organismo estatal no se cierra a poner encima de la mesa medidas mitigadoras para tratar de facilitar la transición que se adapten a la situación de que cada centro de predicción.

En este sentido, apunta a que hay diferentes instituciones que trabajan con distintos sistemas de turnos, como Policía Nacional o Salvamento Marítimo, y especifica que el organismo estatal no aboga por uno en concreto más allá de que el turno de 24 horas sea excepcional.

Además, recuerda que las condiciones de trabajo en el mismo son completamente transparentes tal y como sucede en la función pública, y que el organismo no tiene capacidad de regular aspectos como los sueldos. En cualquier caso, sí avanza que está trabajando en posibilidades como instalar un complemento de productividad vinculada a objetivos.

Por último, aclara que han ofrecido llevar a cabo una reunión monográfica con los sindicatos. "El refuerzo del servicio mediante las ofertas de empleo público y el desarrollo de un nuevo reglamento de horarios especiales ayudará a un mejor equilibrio entre la adecuada prestación eficaz de los servicios esenciales y la conciliación entre la vida personal y laboral de los trabajadores y trabajadoras de AEMET", defiende en el documento.