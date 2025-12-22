La Agencia Española de Protección de Datos avisa de que TikTok sigue transfiriendo datos de usuarios europeos a terceros

Archivo - Logo de TikTok. - Marijan Murat/Deutsche Presse-Ag / DPA - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha avisado de que la plataforma TikTok continúa realizando transferencias de datos personales de usuarios europeos a terceros países, entre ellos China, una práctica que, según ha informado la AEPD, ya fue analizada por las autoridades europeas de protección de datos y que concluyeron en que no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Así lo ha expresado la AEPD en un comunicado en el que también recuerdan que en abril de 2025 que la autoridad principal de supervisión de TikTok en la Unión Europea, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), multó a la plataforma con 530 millones de euros, al considerar que la compañía vulneró el RGPD y acordar la adopción de medidas correctoras.

No obstante, han recordado que la decisión fue recurrida por la empresa ante los tribunales irlandeses y, en noviembre de 2025, el tribunal acordó el levantamiento temporal de la suspensión de las transferencias a la espera de una resolución judicial definitiva.

"El levantamiento temporal de la suspensión está condicionado a que la compañía cumpla sus obligaciones específicas de transparencia. En este contexto, TikTok ha comenzado a informar a los usuarios europeos sobre el tratamiento de sus datos personales y la existencia de este procedimiento en curso", ha expresado la AEPD en el comunicado.

Sin embargo, la AEPD en coordinación con sus homólogas europeas, ha subrayado que la compañía "continúa transfiriendo datos personales de usuarios a terceros países, incluida China" y ha recordado que, aunque las medidas correctoras estén suspendidas de forma provisional, la valoración realizada por las autoridades de control "sigue vigente y la legalidad de estas transferencias continúa siendo objeto de revisión judicial".

RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS

La Agencia ha recomendado a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, leer "detenidamente" las notificaciones y políticas de privacidad, revisar la configuración de privacidad de las aplicaciones y los permisos concedidos --como el acceso a la cámara, el micrófono, los contactos o la ubicación-- y valorar si desean continuar utilizando un servicio "cuando existen transferencias de datos a países que no ofrecen un nivel de protección equivalente al europeo".

Asimismo, la AEPD ha instado a "actuar con prudencia" respecto a la información que se comparte en aplicaciones y redes sociales para evitar "la difusión de datos sensibles".