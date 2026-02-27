Albares destaca "la gran sintonía" del Gobierno con el Papa y trabaja para que su visita sea un "éxito"

Archivo - El Papa León XIV. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado la "gran sintonía" del Gobierno con el Papa y ha asegurado que su ministerio "trabaja activamente" para su visita "sea un éxito".

Así lo ha expresado el ministro en declaraciones a Canal Sur Radio recogida por Europa Press en las que ha incidido en la "sintonía" del Ejecutivo con el Pontífice en posiciones como "la Paz, la guerra en Ucrania, en materia migratoria y el hecho de tener siempre la dignidad y los derechos humanos en el centro de todas las personas, incluidos los migrantes irregulares".

El jefe de la diplomacia española ha desvelado que en su reunión con el recien nombrado Nuncio Apostólico en España, Piero Pioppo, trataron "ya de bastantes detalles de la visita" del Pontífice y ha asegurado que la Dirección General del Protocolo del Ministerio "está trabajando activamente" para que el viaje "sea un éxito tanto el tramo de Madrid, como de Barcelona y Canarias, donde estará muy centrado en la migracion, dignidad y derechos humanos de los migrantes".

Sobre la visita del Papa al Congreso de los Diputados, Albares ha recordado que León XIV, "además de ser un líder religioso, es el jefe del Estado del Vaticano, el Vaticano es un Estado, se mantienen relaciones, hay una embajada en el Vaticano y el nuncio es el embajador del Vaticano en España".