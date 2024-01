Alegría califica de "fuego de artificio" la EBAU común propuesta por Feijóo: "No es legal. No se va a llevar a efecto"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha calificado de "fuego de artificio" la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común propuesta por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para las once comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

"La propuesta es fuego de artificio. No es legal. Creo que no se va a llevar a efecto porque no es posible, no es una propuesta seria", ha zanjado este jueves la ministra en declaraciones a los medios tras reunirse con el Consejo Escolar del Estado para abordar la prohibición de móviles y el plan de refuerzo en Matemáticas y comprensión lectora.

La ministra considera que Feijóo planteó la propuesta "frívola carente de un mínimo debate" de una EBAU común para las comunidades de PP "para generar un foco en el Día de la Educación". "Es una propuesta llena de frivolidad y absolutamente inviable", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que ha criticado a Feijóo por plantear una prueba unificada "sólo para las comunidades autónomas gobernadas por el PP". "Aquel que ha venido siempre defendiendo la igualdad ahora plantea una solución sólo para las CCAA del PP", ha señalado.

La responsable de Educación ha recordado que los alumnos de Bachillerato no hacen los mismos exámenes, ya que las comunidades autónomas elaboran el 50% del currículo educativo, por lo que, en sus palabras, la propuesta de Feijóo "no tiene encaje legal".

"No tiene encaje legal y él lo conoce, hay dos sentencias del Tribunal Constitucional muy claras y muy rotundas. No es legal porque hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que deja claro el respeto que hay que tener por las competencias educativas de las comunidades autónomas", ha subrayado.

Al ser preguntada sobre si hay pruebas de acceso a la universidad más fáciles en unas regiones que en otras, Alegría ha asegurado que "nunca" ha conocido un estudio que reafirme que hay selectividades más fáciles y ha insistido en que la mayor parte de la nota para acceder a la universidad no la da la EBAU, sino el expediente académico de los alumnos en Bachillerato.