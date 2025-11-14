Alianza Verde pide por carta a Aagesen que ratifique el calendario nuclear

Archivo - El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, durante una entrevista para Europa Press, a 16 de marzo de 2023, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha enviado este viernes una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que ratifique el calendario actual de cierre de las centrales nucleares y dé un "primer paso firme" con el cierre de la de Almaraz, previsto para 2027 --en el caso del primer reactor-- y 2028 --para el segundo.

Lo ha hecho después de que el Congreso rechazara una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible en la que los 'populares' proponían suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. En su escrito, López de Uralde muestra su preocupación "ante la posibilidad, recientemente abierta desde el propio Gobierno, de prolongar la vida útil de las centrales nucleares más allá del calendario".

De esta manera hace referencia a las palabras de Aagesen después de que las empresas titulares de Almaraz pidiesen de manera oficial la extención de la vida útil de la central extremeña en octubre. Entonces, la ministra volvió a recordar que el Gobierno mantenía sus tres líneas rojas ante la solicitud de las empresas.

Estas son no trasladar costes de la ampliación de las centrales a los ciudadanos, que se mantenga la seguridad de las mismas y que se sostenga la seguridad del suministro eléctrico. A juicio de Uralde, el calendario de cierre nuclear representó un ejercicio de planificación "responsable".

Además, estuvo orientado a garantizar una transición energética "ordenada y coherente" con los objetivos climáticos y con el marco estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). "Cualquier modificación sustancial del mismo introduce incertidumbre regulatoria en un sector que depende, precisamente, de señales estables para orientar inversiones a largo plazo", ha advertido.

En este sentido, López de Uralde señala que extender la vida de las centrales sería "incoherente" con el PNIEC y hace referencia a los desafíos que representaría la prolongación de la vida útil de las nucleares (entre ellos, seguridad y requisitos de inversión, costes del ciclo de combustibles y gestión de residuos, impacto en el despliegue de renovables, competitividad).

Para el líder ecologista, es "inaceptable" que el Gobierno no se haya mantenido "firme" frente a los intereses del "oligopolio eléctrico", que desde el punto de vista de la formación verde "sólo busca incrementar sus beneficios". Además, critica la "pasividad del gobierno" ante la enmienda "ilegítima" del PP.

Por esta parte, indica que, "al igual que sucedió con la desprotección del lobo, el Gobierno y los partidos que lo sustentan han bajado los brazos y han preferido culpar a otros".