Alianza Verde pide conocer el "intercambio epistolar" entre Aagesen e Iberdrola y Endesa sobre el cierre nuclear

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde ha pedido conocer el "intercambio epistolar" entre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, e Iberdrola y Endesa sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares.

El comunicado de la formación ecologista hace referencia a cómo el pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta a al Departamento de Aagesen una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares.

Según informa este jueves 'El País', la ministra respondió también por misiva a ambas compañías a la propuesta y se abría a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Alianza Verde ha defendido que no se estaría ante un "cruce privado de mensajes", sino ante "una hipoteca en términos de seguridad". Para el coordinador federal de la formación, Juantxo López de Uralde, no se entiende la postura de Transición Ecológica "salvo en una lógica de cesión constante ante el oligopolio".

"Existe un calendario de cierre y el Gobierno debe respetarlo, no poner condiciones para revisarlo. La energía nuclear no es limpia, ni segura ni barata, y si el gobierno ha cambiado su posición sobre esta energía, debe explicarlo, no intercambiar cartas con los CEOs de las empresas", ha criticado.

Además, ha tachado de "falso" que una extensión del calendario nuclear no fuese a encarecer el recibo, ya que existe un coste en términos de seguridad además del coste económico. "Los residuos nucleares no desaparecen. ¿Quién se ocupa de los bidones radiactivos de la costa gallega? Nadie", ha denunciado.