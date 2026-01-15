Ameriza cerca de San Diego (California) la tripulación que ha vuelto de la EEI por un problema de salud de un astronauta. - NASA / TWITTER

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La misión SpaceX Crew-11 de la agencia de la Estación Espacial Internacional (EEI) ha amerizado cerca de la costa de San Diego (California, EEUU) a las 09:41 hora peninsular, según ha informado la NASA a través de su perfil en 'X'. Esta es la tripulación que la NASA ha decidido traer de vuelta antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus miembros.

"¡Bienvenidos a casa, Tripulación 11! A las 3:41 a. m. ET (08:41 UTC), la nave espacial Dragon @SpaceX amerizó frente a la costa de San Diego, California", ha señalado la agencia a través de su perfil en 'X'.

La NASA anunció su decisión de regresar a la Tierra la misión SpaceX Crew-11 el pasado 8 de enero al monitorear el estado de salud de un miembro de la tripulación que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital y se encuentra estable.

Debido a la privacidad médica, la agencia espacial de Estados Unidos no ha compartido más detalles sobre el miembro de la tripulación. Tal y como ha precisado la agencia, los cuatro miembros de la tripulación serán transportados a un hospital local para una evaluación adicional, "aprovechando los recursos médicos de la Tierra para brindar la mejor atención posible".