Amnistía pide suspender a Israel de Eurovisión tras la retirada de Países Bajos

Archivo - 12 May 2026, Austria, Vienna: Noam Bettan from Israel performs the song 'Michelle' during the first semifinal of the 70th Eurovision Song Contest 2026 at the Wiener Stadthalle. A total of 35 acts are competing for the Eurovision Song Contest tro - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha instado este miércoles a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a suspender la participación de Israel en el Festival de Eurovisión, después de que la radiotelevisión pública neerlandesa Nederlandse Publieke Omroep (NPO) anunciara que Países Bajos no participará en la edición de 2027.

El director de Amnistía Internacional para Europa, Steve Cockburn, ha destacado que la decisión de la cadena de radiodifusión neerlandesa "envía un mensaje claro: no se debe dar cabida a ningún escenario para encubrir el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid contra los palestinos".

Steve Cockburn sostiene que pone de manifiesto la "cobarde negativa" de la Unión Europea de Radiodifusión a suspender a Israel de la competición. "La participación de Israel en Eurovisión ofrece al país una plataforma para intentar desviar la atención y normalizar el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza ocupada, así como sus medidas aceleradas de anexión y limpieza étnica en la Cisjordania ocupada", ha indicado.

La decisión de NPO supone dar marcha atrás al regreso anunciado en septiembre, cuando asumió la gestión de la candidatura neerlandesa tras la renuncia de Avrotros por la presencia de Israel. El organismo ha descartado ahora la participación al constatar que no existe suficiente respaldo entre las emisoras públicas para concurrir al certamen.

Se trata de la segunda edición en la que Países Bajos no participará, ya que en la edición de 2026 se sumó a España, Irlanda, Eslovenia e Islandia en su decisión de no ir por "el continuo y grave sufrimiento humano en Gaza".