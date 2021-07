Anne Applebaum, XXXVIIII Premio 'Cerecedo' de periodismo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodista, historiadora, columnista y escritora estadounidense Anne Applebaum ha resultado ganadora de la XXXVIII edición del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo', que otorga la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

Según informa la organización, el jurado acordó otorgarle el galardón "por su labor de investigación y divulgación sobre el autoritarismo y los nuevos fenómenos populistas". "Sus artículos en 'The Atlantic' y anteriormente en 'The Economist', 'Evening Standard' y 'The Washington Post' son una referencia para entender los movimientos sociales y políticos de países europeos como Hungría y Polonia, donde están en cuestión algunos de los principios, libertades y valores intrínsecos a la Unión Europa", añade.

El jurado ha estado presidido por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, e integrado por Rubén Amón, colaborador de Onda Cero y El Confidencial; Diego Carcedo, presidente de la APE; Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la Cadena SER; Pepa Fernández, directora de 'De pe a pa' en Las mañanas de RNE; Marta García Aller, columnista de El Confidencial; Javier García Vila, director de Europa Press; José Vicente de Juan, director de la Fundación Diario Madrid; Rafa Latorre, columnista de El Mundo; Montserrat Lluis, directora general del grupo COPE y vicepresidenta de UTECA; Ana Ortas, directora de Comunicación corporativa del BBVA; Karina Sainz Borgo, periodista de ABC; Encarna Samitier, directora de 20 minutos; Vicente Vallés, ganador de la XXXVII edición; y Miguel Ángel Aguilar, secretario General de la APE, que actuó como secretario sin voto.

El premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo' lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández. El Rey Felipe VI, presidente de honor de la APE, presidirá la ceremonia de entrega del premio en fecha que se anunciará en su momento.

Anne Applebaum se une a una nómina de premiados integrada por Vicente Vallés, Javier Cercas, Rubén Amón, Florencio Domínguez, Claudio Magris, Félix de Azúa, José Antonio Zarzalejos, Xavier Vidal-Folch, Michael Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, Enric González, Bárbara Probst Solomon, Soledad Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, Antonio Tabucchi, Iñaki Gabilondo, Soledad Alameda, Walter Haubrich, Arcadi Espada, Adam Michnik, Jon Juaristi, Fernando Savater, Carmen Rico-Godoy, Francisco Umbral, Manuel Vicent, 'El Roto', Eduardo Haro Tecglen, 'Chumy-Chúmez', Maruja Torres, Raúl del Pozo, Juan Cueto, Nativel Preciado, José Antonio Novais, Javier Pradera y Rafael Sánchez Ferlosio.