La APM condena a las agresiones por parte de la policía a periodistas que cubrían la manifestación del 11N en Madrid

Disturbios en el centro de Madrid, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La tensión ha vuelto a apoderarse de Gran Vía tras la manifestación por la vivienda en esta jornada de huelga general con el registro de cargas policiales a la altura de Pla - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre.

En un comunicado, la asociación ha expresado su "solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo".

"Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar", ha subrayado.

La APM ha recordado que el artículo 20 de la Constitución española recoge el derecho a la libertad de información y considera que "este se ve violentado tanto por los hostigamientos como por las agresiones a los periodistas, especialmente si vienen desde las Fuerzas de Seguridad del Estado".

"Desde hace tiempo, esta asociación viene reclamando a las autoridades que adopten medidas que den una mayor protección a los periodistas cuando realizan su trabajo en la vía pública. Las agresiones a nuestros compañeros, desde los cuerpos policiales, van exactamente en el sentido contrario", ha concluido.