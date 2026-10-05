Asociaciones de prensa ven "retroceso" en la libertad de información en la legislatura y piden protección

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideran que la legislatura ha supuesto "un retroceso en la libertad de información" y sin "grandes avances" en las cuestiones que afectan a la profesión, respectivamente, tras el anuncio de adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, mientras que la APM reclama al nuevo gobierno "protección" para los periodistas, la FAPE pide la regulación del secreto profesional y que traslade a la legislación española el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente primero para Asuntos Profesionales y portavoz de la APM, Luis Ayllón, ha argumentado que esta marcha atrás se ha producido "por las limitaciones en las convocatorias de prensa, por la presión y desligitimación que se trata de hacer de los medios de comunicación y de los periodistas cuando hay informaciones que resultan molestas para el Gobierno o los partidos políticos".

Asimismo, Luis Ayllón ha afeado el retroceso que también se ha dado en la protección a los periodistas que ejercen su labor profesional en la calle y ha criticado "la ausencia de medidas de protección ante las amenazas y agresiones".

"Esperamos que el gobierno que resulte de las elecciones respete el derecho a la libertad de información y adopte medidas de protección de la labor de los periodistas", ha subrayado el vicepresidente de la asociación.

Para la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), "la legislatura que ahora termina no ha supuesto grandes avances" respecto a los asuntos pendientes que tiene el periodismo y los periodistas, y ha exigido al nuevo gobierno que resulte de las urnas que regule el secreto profesional.

INESTABILIDAD PARLAMENTARIA

Según han indicado desde la FAPE a Europa Press tras conocerse el adelanto electoral, la organización ha explicado que "dada la inestabilidad parlamentaria del Gobierno no han salido adelante los asuntos en los que la FAPE había intervenido, para hacer aportaciones tanto al Gobierno como al Parlamento".

Por ello, piden al ejecutivo que salga de las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre que traslade a la legislación española el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación, que establece nuevas normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, así como la transparencia respecto a la titularidad de los medios.

La FAPE también espera que se aborde la regulación del secreto profesional, "un derecho contenido en la Constitución que aún no ha sido desarrollado en una ley, y que se vio lo necesario que es durante el juicio por revelación de secretos al entonces Fiscal general del Estado".

La convocatoria de elecciones hará decaer las varias iniciativas legislativas del Gobierno que afectaban a periodistas y medios, al no haber culminado su tramitación. Entre ellas figuran el proyecto para crear un registro estatal de medios, adscrito a la CNMC; la Ley de Publicidad del Sector Público, que planteaba limitar al 35% de la facturación anual los ingresos procedentes de publicidad institucional; y la Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación.