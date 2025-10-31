La APM y la FAPE condenan la agresión a un periodista de 'El Español' en el Campus de la Universidad de Navarra

Decenas de personas corriendo tras la intervención policial de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Q - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han condenado este viernes la agresión a un periodista de 'El Español' en el Campus de la Universidad de Navarra, en el marco de los incidentes protagonizados por encapuchados que protestaban contra un acto anunciado por el activista Vito Quiles.

De este modo, la FAPE se ha adherido a un comunicado de la APM, en el que expresa su solidaridad con el periodista José Ismael Martínez, que fue agredido "violentamente" por grupos abertzales en el Campus de la Universidad de Navarra.

Ambas organizaciones de periodistas han hecho un llamamiento para que "se respete el trabajo" de los profesionales de la información y la comunicación, y han advertido del "peligro que entraña para la convivencia democrática que se organicen actos cuyo único objetivo es provocar el enfrentamiento entre los grupos más radicales".

Según ha explicado 'El Español' y se puede apreciar en un vídeo publicado por este medio, la agresión tuvo lugar en el campus de la Universidad de Navarra por parte de media docena de encapuchados, que le propinaron puñetazos y patadas, y huyeron cuando la Policía Nacional acudía al lugar.